Не завязни в соцсетях

Социальные сети некогда создавали для поиска знакомых, друзей и родных. Теперь это бесконечный интернет-ресурс, где есть развлекательный и образовательный контент. Почему они всё больше забирают нас в виртуальное пространство и как это вовремя остановить, разбираем с Zakon.kz.

Вы замечали, что как только планируете сделать что-то, появляется желание заглянуть в соцсети и пролистать ленту. Кажется, что случится что-то важное, и вы пропустите это, но зачастую ничего не происходит. Давайте разберёмся, почему люди сидят в соцсетях.

Одобрение и внимание

Человек по природе своей нуждается в одобрении, поддержке и похвале. Сейчас всё это можно получить в социальных сетях, стоит только опубликовать фото или видео. Набираются лайки, комментарии, так получают немного внимания и удовлетворение. Одобрение вселяет некоторую уверенность. Затем это чувство снова заставляет погружаться в виртуальное пространство. Однако это иллюзия и лёгкий путь, гораздо сложнее получить признание в реальном мире.

Альтернативная реальность

Бывают случаи, когда человек не публикует, что происходит в его жизни. Молча, из-за любопытства, наблюдает за другими и частично живёт их пространством. Иногда интересно подсмотреть за чужой жизнью. Ты вроде бы находишься в социуме, но только в виртуальном. Примечательно, что в основном в соцсетях публикуют только хорошие события и моменты. В результате у подписчиков возникает иллюзия, что человек живёт жизнью мечты. Впрочем, это одна из опасностей, которые несут в себе социальные сети. Всем транслируют красивую картинку, деньги, успех, заточенные на материальных ценностях. Вероятно, потому многие молодые люди не хотят получать образование, а сразу идут зарабатывать деньги. Потом разочаровываются, когда в реальности всё иначе. Поэтому получить образование куда важнее быстрого заработка.

Маркетинговые инструменты

Ещё одна причина, почему люди сидят в социальных сетях – специальные инструменты. Их создают программисты для рекламы и продвижения. Сейчас идёт своего рода цифровая «борьба» за внимание пользователя. Вероятно, для этого и создали уведомления, чтобы снова затянуть нас в виртуальный мир. К примеру, приходит сообщение, вы заходите, чтобы прочитать или ответить, и вдруг понимаете, что… незаметно прошёл час. За это время маркетинговые гиганты дали так много микроинформации, неудивительно, что завтра захотите купить новый плазменный телевизор. Об этом подробно рассказали в документальном фильме «Социальная дилемма». Рекомендуем посмотреть, если задумываетесь о том, как меньше сидеть в соцсетях.

Несмотря на все опасности, которые несут соцсети, из них можно извлечь пользу. Главное – составить свои правила, как ими пользоваться и не навредить здоровью.

Контроль времени

Возьмите за правило находиться в соцсетях 1-2 часа в неделю в зависимости от специфики профессии. Заходите на 10 минут и меньше несколько раз в день. Ожидание сообщения в сети не стоит затраченного времени. Если вы кому-то понадобитесь, вам обязательно позвонят.

Еженедельная чистка

Посмотрите, на кого вы подписаны, и периодически чистите списки. Старайтесь фильтровать контент, который получаете в ленте. Оставьте только то, что действительно важно. Предлагаем отписаться от всех и снова подписаться на тех, кто интересен.

Цифровой детокс

Если позволяет специфика работы, выделите один день недели, когда вы не будете пользоваться соцсетями. Рекомендуем – субботу или воскресенье. Кстати, это хорошая возможность остаться наедине со своими мыслями, во время размышлений обычно возникают интересные идеи.

Активный досуг

Чтобы отвлечься от яркого виртуального мира в соцсетях, заполните будни курсами, спортом, прогулками, чтением книг, общением с живыми людьми. Через время вы заметите, что меньше тянетесь к телефону.

В соцсетях за короткое время мы получаем множество маленьких порций информации и кажется, что узнали много нового, но на самом деле происходит обратное. Когда мы пользуемся соцсетями, падает продолжительность концентрации. К примеру, становится сложнее вдумчиво дочитать книгу или досмотреть фильм.

Если вы замечаете, что всё больше времени стали проводить в телефоне, включайте правила пользования соцсетями. Это время можно потратить на реализацию своих планов и желаний. Ведь у счастливого человека, который живёт насыщенной жизнью, не остаётся времени на социальные сети.

Подготовила Екатерина Гуляева по информации электронных СМИ

(Zakon.kz)