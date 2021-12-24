Не египетские пирамиды

В последнее время восточноказахстанцы становятся участниками, а впоследствии и жертвами финансовых пирамид. О том, как не попасть в сети мошенников, об отличительных признаках подобной организации и методах противодействия, рассказали в Департаменте экономических расследований по ВКО.

Чаще всего рекламные кампании привлекают денежные средства граждан, предлагая инвестировать их в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты.

По словам руководителя управления Департамента экономических расследований по ВКО Марлена Бекетова, организаторы финансовых пирамид сразу вычисляют лиц, в большей степени подверженных манипуляциям. Они используют различные инструменты морально-психологического давления, узнавая о проблемах, мечтах, планах людей. Прикрываясь желанием оказать помощь, мошенники затягивают новых вкладчиков в свою схему. В финансовой пирамиде часто используются лозунги: «Инвестируйте сегодня!», «Спешите заработать!», «Не упустите свой шанс!». При этом за возврат вкладов и получение обещанной прибыли никто не несёт ответственности.

Марлен Бекетов обратил внимание на основные признаки финансовой пирамиды. Так, в ней требуется вложение крупной суммы денежных средств, при этом обещают получение больших процентов и быстрый возврат вложенний. Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили в пирамиду свои средства. Сам проект подаётся как «ноу-хау». Обычно компания регистрируется накануне сбора средств, у неё минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить это можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».

По словам руководителя управления Департамента экономических расследований по ВКО, ещё одним признаком финансовой пирамиды является активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши всевозможных призов, подарков, путёвок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail-рассылки. Однако при внимательном изучении договора становится ясно, что ответственность в случае, если что-то пойдет не так, никто не несёт.

Следует насторожиться, если компания прикрывается какой-либо «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко деятельность мошенников сопровождается громкими лозунгами: «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков». У компании отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Платежи принимают в виде наличных денег или используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчётных счетов компании в банках.

С начала этого года в Восточном Казахстане зарегистрировано два факта незаконной деятельности финансовой пирамиды. Одно дело рассмотрено судом. Так, в Усть-Каменогорске осуждены организаторы одной из пирамид под названием «Денежный поток». Две жительницы областного центра обманывали людей, обещая им быстрый возврат вкладов с большими процентами. Через мессенджер организаторы рассылали сообщения, заманивали вкладчиков различными акциями.

– Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупной строительной компании России. Условием финансовой пирамиды «Денежный поток» была еженедельная выплата 25 процентов вознаграждения от суммы взноса со сроком два месяца. К примеру, вложившие 100 тысяч тенге через восемь недель должны были получить 200 тысяч тенге, – отметил Марлен Бекетов.

Вкладчики не заключали договоров с организаторами, а деньги просто переводили через систему KaspiGold. Внося денежные вклады, люди надеялись в течение двух месяцев получить доход в 100 процентов. Однако после перечисления денежные средства не возвращались и проценты не начислялись.

В ходе расследования уголовного дела установлено 373 участника этой финансовой пирамиды. Сумма внесённых ими денежных средств составила свыше 208 миллионов тенге, участникам вернули лишь 163 миллиона тенге. С заявлением в Департамент экономических расследований по ВКО обратились 43 человека.

В суде организаторов финансовой пирамиды признали виновными по статье 217 УК РК и приговорили к пяти годам заключения.

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную организацию вовлечены ваши знакомые или близкие, следует обратиться в правоохранительные органы, в том числе в Департамент экономических расследований по ВКО или по телефону доверия 8(7232)29-56-51.

Дарья Антон

Коллаж Ирины Хрулёвой