Сколько же представителей казахской молодёжи, принимавших участие в декабрьских событиях, оказавшихся после этого в неволе, увяли как зелёные побеги в стужу… Наша землячка из Тарбагатайского района Сабира Мухамеджанова – жертва декабря 1986 года, погибшая в Усть-Каменогорске в свои 16 лет, реабилитирована только в прошлом году, спустя 35 лет.

«Героизм не совершается по расчёту. Героизм не поддаётся никакому подсчёту. Героизм не измеришь в сантиметрах, не взвесишь по граммам, не рассчитаешь по секундам. Героизм – это огонь, охватывающий душу человека, мгновенно вспыхнувшая молния», – так сказал герой казахского народа Бауыржан Момышулы.

«Во всём виновна я. Не бойтесь, я всё возьму на себя. Я за всё отвечу. Всё начинала я», – эти слова, которые сказала 36 лет назад шестнадцатилетняя Сабира, взвалившая на себя всю тяжесть того, что грозило свалиться на головы её подруг-ровесниц, не укладываются ни в какие привычные рамки, равносильны подвигу, что не способен повторить никто другой. Мужественная Сабира уберегла от участи оказаться за колючей проволокой советской системы своих друзей, обвиняемых только за то, что вышли на улицу, пошли на площадь, угодили в тиски ежедневных и ежечасных допросов, унижений, наказаний.

«Мы знаем, что героизм не в силе рук, а в сердце». Так кто же совершает подвиг?

Учитель истории средней школы имени Абая из села Акжар, талантливый педагог, магистр педагогических наук исторического направления Куаныш Кабидолдин отыскал неизвестные прежде сведения о Сабире Мухамеджановой, тщательно исследовал короткую биографию девушки-героя, историю её жизни, систематизировал и написал, что в её душе было всегда огромное стремление к знаниям, справедливости, приверженность истине, любовь к своей стране – всё это ещё с тех пор, с самого детства отличало её от других, делало сильной. Ей была в корне чужда позиция, выражаемая словами «если ты меня не тронешь, то и я тебя не трону», или желание отсидеться в стороне и оглядка на других, закомплексованность, равнодушие. С начальных классов она была решительной, умной, трудолюбивой, с чувством собственного достоинства и со своим характером.

– Исследуя жизненный путь Сабиры, нынешним летом в Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова я успешно защитил диссертацию магистра под названием «Неизвестные страницы жизни жертвы декабрьских событий 1986 года в Усть-Каменогорске Сабиры Мухамеджановой». В предстоящее время я собираюсь продолжить эту работу дальше, дополнить её, сделать монографией. О Сабире ещё не всё рассказано.

Работая в архиве Усть-Каменогорска, разбирая сохранившиеся материалы, я нашёл ещё один подлинный документ о том, что Сабира училась в школе на круглые пятёрки. К нему прикреплён приказ о приёме без экзаменов в Усть-Каменогорское педагогическое училище 14-ти лучших учеников из всех районов области. В этом списке есть имя и фамилия Сабиры. Этот приказ явно подтверждает, что в классном журнале Сабиры не было ни одной четвёрки, успеваемость очень высокая, у неё есть талант, пытливость, целеустремлённость, о чём много писалось в прошлых статьях, сведениях, материалах. Потом есть справка – документ об отчислении с учёбы, в связи с кончиной Сабиры. В ней говорится, что «С. Мухамеджанова отчислена с учёбы в связи со смертью». Ещё один архивный документ свидетельствует, что после гибели Сабиры некоторым из числа студенческой молодёжи, вышедшей на улицу, представленным к отчислению, эта мера заменена предупреждениями, объявлением выговоров, и они оставлены дальше учиться, как указано в протоколе №23 заседания комитета комсомола педучилища от 5 января 1987 года. Понятно, что причиной тому стала гибель Сабиры. Названный выше архивный документ, протокол являются доказательством этому делу, – говорит Куаныш Кабидолдин.

Это подтверждает Казина Масабаева, которая была воспитателем в общежитии, где жила Сабира Мухамеджанова. Как она говорит, мать Сабиры, которая работала учителем истории в селе Акмектеп, по вызову учебного заведения 26 декабря морозной зимой прилетела словно встревоженная птица. В день приезда матери, тем же вечером, не выдержав давления следствия, обвинявшем её в «предательстве» по отношению к Родине, Сабира распрощалась со своей жизнью и ушла в мир иной.

«Всё кончено. Когда приеду в аул, все будут обвинять меня, словно я виновна в её смерти и привезла домой. Выходит, что я приехала зря, – будто бы так тогда говорила её мать. – Теперь скажу следующее: отчисляемых по приказу семерых юношей пусть снова примут на учёбу, а я не стану дальше ничего предпринимать».

Куаныш рассказал о том, что в селе Акжар, административном центре вновь созданного Тарбагатайского района, планируется открытие Площади Сабиры или установка памятника ей. Также были планы реконструкции дома в селе Акмектеп, где жила семья Сабиры, создание дома-музея в её честь. Однако всё осталось по-прежнему. Говорят, что сегодня этот семейный шанырак находится в запустении, на грани полного разрушения от времени и отсутствия ухода. Из этого дома никто и никуда не уехал. В нём, к сожалению, погас очаг. С кончиной Сабиры над целой семьёй словно сгустились тучи горя. Не вынеся тисков тоски и печали, мать и отец ушли из жизни друг вслед за другом, скончались ещё два брата и сестра. Все они покоятся рядом на кладбище у села Акмектеп.

На сегодня остался только её единственный брат Муратхан. Нынешней осенью, по инициативе руководителя ВК общественного объединения «JELTOQSAN 86» Марата Рамазанова и председателя этой организации по Тарбагатайскому району Бакыта Катшабаева, подруги и друзья Сабиры, однокурсники объединились и вручили единственному брату девушки-героя ключи от дома.

– Впервые обнародовал подлинную правду о Сабире Мухамеджановой, сделал известным имя девушки-героя для страны наш земляк-писатель Аскар Алтай в 1989-1990 годы, по заданию Союза писателей Казахстана приехал он из Алматы в Усть-Каменогорск, добрался также до села Акмектеп, написал большую исследовательскую статью «Ей было шестнадцать лет». До этого по поводу смерти Сабиры было высказано много различных версий. Фотография Сабиры, которая сегодня публикуется во всех газетах, интернете, впервые появилась вместе со статьёй этого писателя. Статья потом вошла в книгу «Алматы 1986 Желтоқсан».

В последующие годы памятная доска установлена на стене здания педучилища, где училась Сабира. В средней школе села Акмектеп Тарбагатайского района открылся класс в её честь, нынче он обновлён и дополнен свежими материалами. В 2011 году Сабире (посмертно) присвоено звание «Почётный гражданин Тарбагатайского района». В 2019 году во дворе школы установлен бюст. В 2020 году, в честь 50-летия со дня рождения мужественной землячки по инициативе руководителя ВК областного общественного объединения «JELTOQSAN 86» Марата Рамазанова в Усть-Каменогорске проведена республиканская конференция «Значение и влияние декабрьских событий», а участники событий, собравшиеся со всей страны, воздали дань памяти своей соратнице.

В сентябре нынешнего года, по предложению Марата Рамазанова, в новом микрорайоне Зайсана одной из главных улиц присвоено имя С. Мухамеджановой.

Однако в нашей стране, в том числе на Востоке, к сожалению, до сих пор землякам мало известно о славной дочери народа. Предложения, пожелания, высказанные ещё 20-30 лет назад, о том, чтобы присвоить её имя селу Акмектеп или местной средней школе, а также установить в республике, областном центре памятник, так и остались невыполненными. В Усть-Каменогорске её именем названа крохотная улица. Как говорил известный писатель Оралхан Бокей, у населения Востока казахстанского Алтая, мировоззрение, характер, менталитет, наверное, оказываются очень похожи на суровую местную природу, – говорит Куаныш Кабидолдин.

…Жизнь Сабиры, которой тогда было всего 16 лет, сверкнула молнией. Глядя на её фотографии, где в глазах играют искры, сразу замечаешь и угадываешь смелость и решительность. В них будто отражаются лучи и отблески будущего рассвета Независимости, через годы не заставившей себя долго ждать.

Дневник матери Сабиры

(Отрывок из статьи Аскара Алтая)

«Когда я добралась до общежития, оказалось, что моя дочь Сабира ушла на дневные занятия. С разрешения воспитателя был выдан ключ от комнаты № 141, где я сидела в ожидании её возвращения. Дочь пришла, обняла меня и спросила о моём здоровье. Я расчувствовалась, заплакала, крепко прижимая её к себе… Спустя немного времени нас позвали на собрание. Этого хватило, чтобы сердце вдруг что-то почувствовало, забилось сильнее, подступило к горлу. Не хотелось идти.

– Примут ли меня снова в десятый класс? – спросила в этот момент Сабира.

– Примут, – сказал я.

– Хорошо ли это, называться предателем? – спросила она с волнением, при этом в её глазах вспыхивали искры.

– Что такого в этом слове? – сказала я, ничего не беря в голову.

– Вы сами являетесь учителем, прекрасно понимая, что это непростое слово, как можете так отвечать, – произнесла она с обидой.

На собрании из родителей, кроме меня, были две женщины и трое мужчин.

В ходе собрания классный руководитель Сабиры по имени Шолпан обратилась к моей дочери.

– Ты ведь говорила, что за всех девушек будешь нести ответственность, – сказала она. – Повтори это своей матери.

– Вы сами не являетесь сельским учителем, тогда как можете эти слова говорить, проживая в городе, сельскому учителю? – сказала моя дочь, изменившись в лице, заплакав от услышанного, затронувшего чувство достоинства.

– Мой ребёнок, последний в семье, даже от меня никогда не слышал тяжёлых слов, – ответила мать.

– Что, в самом деле так? – произнесла классный руководитель. – Теперь вопрос их исключения или учёбы в училище будет решать директор, – продолжила она и вышла за дверь.

В это время Сабира стояла рядом со мной и девушками, которых разбирали на собрании, а в той ситуации, когда и как она ушла, я так и не смогла понять. Классный руководитель вернулась, но директора не было. Мы находились в ожидании. Не прошло и пяти минут, как прибежали двое юношей.

– Апай, ваша дочь упала с пятого этажа и погибла! – сказали они, едва переводя дыхание.

Моё сердце словно подпрыгнуло выше головы.

– Моя Сабира? – повторяла я без конца и не могла найти двери…

– Ребёнок мой, совсем ребёнок! – с этими словами и со слезами на глазах мать бессильно опустилась вниз…

Жанаргуль Мукатай,

перевод Таира Сапаргалиева