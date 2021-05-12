Научный подход

Более шести тысяч видов, сортов и форм растений отечественной и мировой флоры культивируют учёные Алтайского ботанического сада, расположенного в Риддере.

РГП на ПХВ «Алтайский ботанический сад» Комитета науки МОН РК является государственным ботаническим садом. С момента создания (1935 г.) и по настоящее время его научно-производственная деятельность направлена на решение актуальных задач по изучению состояния биоразнообразия растительного мира Казахстана, разработке мер его сохранения в природе и культуре, а также на реализацию продукции научной деятельности по профилю ботанического сада, включая проектирование, агротехнический уход за растениями.

ЯГОДЫ, ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

По данным и. о. генерального директора РГП «Алтайский ботанический сад» Гульназ Шобаковой, объект является особо охраняемой природной территорией и имеет республиканское значение. Дорожная сеть Риддера разделяет его на два участка: научный и производственно-хозяйственный. В ботаническом саду утверждены такие функциональные зоны, как научная – для проведения научных исследований, сохранения коллекций и генофонда растений, экспозиционная – для культивирования растений и доступа посетителей, административная и производственно-хозяйственная – для научно-практического внедрения достижений сада.

Целью Алтайского ботанического сада является интродукция лекарственных и декоративных растений природной флоры ВКО, интродукция, реинтродукция и разработка мероприятий по воспроизводству и охране редких и исчезающих растений Восточного Казахстана, изучение флоры региона для сохранения ботанического разнообразия и использования перспективных полезных растений, интродукция цветочно-декоративных растений в горную зону нашей области.

– Также у нас проводится сравнительная интродукционная оценка сортов плодово-ягодных культур, выявление высокопродуктивных, адаптивных видов и сортов нетрадиционных плодовых и ягодных культур для использования в промышленном и любительском садоводстве, – сообщила Гульназ Шобакова.

Сотрудники сада занимаются разработкой научных основ интродукции и выявлением механизмов адаптации инорайонных древесно-кустарниковых растений в Восточном Казахстане, обогащением и сохранением генофонда интродуцированных растений, созданием устойчивых культигенных популяций, отбором наиболее ценных и перспективных видов и форм для внедрения в различные отрасли народного хозяйства и другой научной работой.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

По словам и. о. руководителя ботанического сада, в настоящее время в нём культивируется 6725 видов, сортов, форм растений отечественной и мировой флоры. Коллекции растений представлены в экспозициях природной флоры, цветоводства, дендрарии, плодовом саду. Для внедрения результатов научных исследований в производство функционирует репродукционный питомник.

– Сотрудники сада проводят фундаментальные и прикладные исследования, – поделилась Гульназ Шобакова. – За последние 12 лет выполнено 13 грантовых проектов, в том числе один международный проект с учёными из России, программа целевого финансирования и проект коммерциализации.

Стоит отметить, что результаты научных исследований патентоспособны. Алтайским ботаническим садом внедрялся результат научных исследований по изучению лекарственных растений региона через проект коммерциализации «Плантационное выращивание редких и исчезающих видов лекарственных растений для нужд фармацевтической промышленности». За период выполнения проекта получены три патента, из них один – международный.

В рамках обязательств, принятых Казахстаном по международной конвенции по биоразнообразию, сотрудники сада единственные в регионе на протяжении более 15 лет занимаются разработкой научных основ охраны и воспроизводства редких, исчезающих и эндемичных растений в Восточном Казахстане.

Так, Алтайский ботанический сад включён в международную систему по обмену семенами и поддерживает научные связи с более чем 100 ботаническими садами ближнего и дальнего зарубежья. Является членом Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации Академии наук и Международного совета ботанических садов по охране растений.

В Алтайском ботаническом саду укрепилась и обновилась научно-техническая и материальная база, до 70 единиц расширился штат, в котором большинство – молодые учёные.

Научный состав исследователей представлен 25 сотрудниками, докторами и кандидатами наук, магистрами. В настоящее время по целевому назначению проходят по очной форме обучения PhD четыре докторанта, два бакалавра, обучавшиеся в магистратуре.

Научные исследования сотрудников сада публикуются в рейтинговых журналах. Особенно возросло количество публикаций после получения Алтайским ботаническим садом статуса Республиканского государственного предприятия. За последние пять лет сотрудники сада опубликовали 43 научных статьи в рейтинговых журналах, в том числе 12 статей в базе Scopus u Thomson Reuters. Выпущено восемь монографий, 19 рекомендаций.

Ерик Абитов, по заказу ОВП г. Риддера

Фото Алтайского ботанического сада