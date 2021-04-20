Нарушения устраняются

17 нарушений технических норм сезонного содержания дорог выявили в ВКО с начала текущего года.

В рамках проекта «Сапалы жол», в целях осуществления мониторинга качества строительства и ремонта автомобильных дорог, а также их сезонного содержания на территории Восточно-Казахстанской области с начала 2021 года выявлено 17 нарушений технических норм, в частности по зимнему содержанию дорог. Мониторинг проводился департаментом антикоррупционной службы области совместно с РГП «Национальный центр дорожных активов». Всего в этот период было осуществлено восемь рабочих выездов.

Они также проводятся с участием сотрудников отделов жилищно-коммунального хозяйства, юридических лиц, осуществляющих ремонтные работы, службы технического надзора и представителей общественности.

– По рекомендациям рабочей группы выявленные в ходе мониторинга нарушения незамедлительно устраняются подрядными организациями, – сообщили участники проверок.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников