Нарушают одни – страдают все

С одной стороны, уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом вселяет надежду, что мы на пути к победе над опасной инфекцией. С другой – это может ввести в заблуждение, что КВИ уже капитулировал и нам ничего не угрожает.

Не стоит забывать, что за халатным отношением к мерам безопасности может последовать новая вспышка заболеваемости. Хотим ли мы повторения прошлогоднего локдауна и готовы ли подвергнуть риску здоровье своих родных? Ответ на этот вопрос кажется очевидным. Но как показывает практика, не для всех.

Так, 14 февраля в Восточно-Казахстанской области выявили более 30 нарушений ограничительного режима.

В Усть-Каменогорске выявлены 20 фактов нарушений масочного режима среди пассажиров общественного транспорта, покупателей и сотрудников торговых домов, продовольственных и непродовольственных магазинов.

В городе Семее зарегистрировано шесть аналогичных нарушений в торговых домах и на рынках.

В Риддере выявлено одно нарушение правил рассадки посетителей (больше шести человек за одним столом).

В Глубоковском районе масочный режим нарушили местные жители, сумма наложенных штрафов составила 175 020 тенге.