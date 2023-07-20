Наркотики – это не модно

Борьба с таким социальным злом, как наркомания – общая работа для самого широкого круга людей. Здесь и организации образования, и местная исполнительная власть, правоохранительные органы и прокуратура, неправительственные объединения, и собственно, сами жители Восточного Казахстана.

И, как в случае с любой пагубной привычкой, всегда очень важно вести грамотную профилактическую работу, предостерегая людей, в особенности молодёжь, от увлечения наркотическими веществами. Об этом говорил на встрече с молодёжными лидерами, представителями НПО и общественниками аким области Ермек Кошербаев. Он подчеркнул, что вопрос распространения и сбыта наркотиков через Восточный Казахстан по-прежнему остаётся острым и актуальным. Полицейские довольно часто задерживают так называемых закладчиков и пресекают каналы поставки ядовитого зелья. Но особое внимание нужно уделять именно профилактике наркомании, при этом старые способы, вроде устрашающих плакатов на стенах в медицинских учреждениях сегодня уже не работают. Молодёжь получает информацию из множества источников, но не всегда может её правильно фильтровать.

– Нужно кардинально перестраивать работу в профилактическом направлении, – сказал глава региона. – Здесь необходимо по максимуму задействовать возможности социальных сетей, в которых сейчас зарегистрированы практически все, использовать иные, более интересные диалоговые площадки. Кроме того, надо изменить стиль и подачу уроков по этой теме в школах, вузах и колледжах.

Действительно, зачастую такие классные часы неинтересны подросткам и молодёжи, потому что информация излогается сухо и не доносится самая главная идея – наркотики вредят всем сферам жизни человека, от его собственного здоровья до восприятия в социуме.

– Мы должны привлекать молодёжных лидеров, творческие организации, артистов, которые сейчас популярны, – пояснил Ермек Кошербаев. – Только новый, неформальный подход, игровые формы, флэшмобы, организация позитивного и спортивного досуга помогут нам донести до людей информацию о пагубном влиянии наркотических средств. Здесь можно использовать успешный опыт других стран и внедрять свои идеи, которые впоследствии тоже могут стать примером.

Также участники мероприятия довольно подробно остановились на том, какую работу необходимо проводить с родителями подростков, потому что нередки случаи, когда именно отсутствие родительского внимания, заботы и контроля ведут парней и девушек к скользкой дорожке употребления наркотических средств.

В ходе встречи было озвучено, что сейчас власти готовы выслушать все идеи и предложения, чтобы выбрать наиболее удачные и реализовать их. Потому что именно используя нескучные, живые инструменты и подходы, можно доказать молодёжи, что наркотики сегодня – это не модно, не популярно и разрушительно.

Дарья Штейн