Налоги по-новому

В 2022 году в стране будут внедрены «паспорта налогоплательщиков».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 декабря этого года подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

О некоторых изменениях в налоговом законодательстве сообщил на своём официальном сайте Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

Так, с марта будущего года в стране начнут применять понятие «паспорт налогоплательщика» с целью предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика об исполнении им налоговых обязательств и для информирования населения (покупателей, пользователей услуг, контрагентов и так далее).

Паспорт налогоплательщика размещается налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.

С первого дня 2022 года вводится понятие «налоговое мобильное приложение», посредством которого физическим лицам будут предоставляться сведения об исчисленных суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц и (или) об имеющейся сумме налоговой задолженности.

Также с 1 января будущего года будут изменены сроки исполнения налогового обязательства.

Поправки в Налоговом кодексе предусматривают предоставление рассрочки по уплате налогов и (или) плат на срок более одного года только под залог недвижимого имущества налогоплательщика и (или) третьего лица и (или) под банковскую гарантию. Однако предметом залога не может быть единственное жилище физического лица, ИП, лица, занимающегося частной практикой.

Изменятся с наступлением нового года и правила начисления налога на транспортные средства.

Действующее налоговое законодательство в целях налогообложения рассматривает малогабаритные фургоны как легковые автомобили, подлежащие налогообложению в зависимости от объёма двигателя.

В целях снижения затрат малого и среднего бизнеса в условиях пандемии предусмотрено отнесение малогабаритных фургонов к грузовым автомобилям с порядком налогообложения в зависимости от грузоподъёмности.

Так, транспортные средства категории «B» с максимальной разрешённой массой менее 3 500 килограммов будут отнесены к грузовым автомобилям, по которым исчисление налога производится по ставкам, установленным подпунктом 2) пункта 1 статьи 492 Налогового кодекса РК.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых истончиков