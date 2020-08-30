Найти и обезвредить

В Восточно-Казахстанской области начнёт работать центр локализации очагов коронавирусной инфекции.

Центр будет создан, чтобы предотвратить повторение сценария по распространению коронавирусной инфекции в июле-августе. Его возглавит аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Ситуация наглядно показала, что службы санэпиднадзора слабо сработали в борьбе с COVID-19. По этой причине в четырёх крупных районах области наблюдалось большее число заражённых.

– Санэпидслужба сработала крайне негативно, – отметил Даниал Ахметов. – Не было расширенных эпидемиологических расследований, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ходили и ничего не делали, а акимы некоторых районов попустительствовали этому. Остановка распространения и быстрое выявление контактных – это важный вопрос и ключ к успеху. Бригады уже практически сформированы, они будут проводить самые тщательные эпидрасследования, и мы возьмем это на жесточайший контроль.

Так, на прошедшем заседании областного акимата представили новую программу, которая направлена на снижение последствий второй волны коронавирусной инфекции. Как сообщил руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан, провизорные стационары закрываются – они будут работать как инфекционные лечебницы первого, второго и третьего уровней в зависимости от оснащения и тяжести состояния поступающих пациентов. В тубдиспансерах Усть-Каменогорска, Семея и в больницах, где есть пульмонологические отделения, разместят койки для больных нековидной пневмонией. Пациенты, у которых температура выше 38 градусов, а сатурация ниже 90, обязательно будут проходить через компьютерный томограф. Больных после тяжелой пневмонии будут отправлять в реабилитационные центры.

– Изменится и маршрутизация, – рассказал Ильяс Мухамеджан. – Все пациенты будут проходить через компьютерный томограф. То есть скорая будет везти больного либо сразу в то отделение, где есть КТ-аппарат, либо в КТ-кабинет и только потом в отделение. Это в случае с пациентами, у которых температура выше 38 градусов, а сатурация ниже 90. К слову, после тяжелых пневмоний больные будут поступать в реабилитационные центры. Мы постоянно производим актуализацию схем лечения, есть 80 точек видео-конференций с врачами, чек-листы по домашнему и палатному поведению больных. Кроме того, мы создали команду пронаторов, которые будут обучать пациентов и контролировать их правильное положение. Медики из Израиля, Латвии и Литвы готовы помочь в обучении нашего медицинского персонала, в сентябре состоится второй визит коллег из Татарстана.

Стоит отметить, что важная роль в борьбе с COVID-19 отводится новому центру, который позволит оперативно выявлять очаги заболевания и локализовать их.

– Деятельность центра локализации очагов COVID-19 направлена на предупреждение эпидемии, – в беседе с нашим журналистом отметила руководитель экспертной рабочей группы по здравоохранению Общественного совета Восточно-Казахстанской области Татьяна Чернышова. – Ранняя выявляемость очагов коронавирусной инфекции позволит принять своевременные меры по нераспространению вируса, избежать негативных последствий и сохранить здоровье населения.

Татьяна Кравченко