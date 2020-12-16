Награды юным патриотам 

Активную молодёжь Восточного Казахстана наградили «Медалью Елбасы».

Награда вручается юным казахстанцам в возрасте от 14 до 29 лет за выдающиеся успехи и достижения в спорте, творчестве и волонтёрстве.

В стране второй год действуют комплексные программы поддержки талантливых детей и активной молодёжи «Ел Үміті» и «Қамқорлық», созданные по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, призванные стать своего рода социальным лифтом для активной молодёжи и дать равные возможности каждому молодому казахстанцу.

Знак отличия «Медаль Елбасы» имеет три вида – бронзовый, серебряный и золотой. Уровни соответствуют возрасту: бронзовый – для молодёжи от 14 лет, серебряный – от 15 и золотой – от 16 лет.

Претенденты на его получение должны заниматься спортом и выполнить конкретные нормативы, развивать таланты в национальной культуре, декоративно-прикладном искусстве и этот прогресс отмечать в своём журнале. Также молодые люди должны прочесть, например, на бронзовый знак не менее трёх книг из разделов «Золотой фонд казахской литературы», «Золотой фонд мировой литературы», «Книги для личностного роста и саморазвития, научно-популярная литература».

Помимо этого, ребятам нужно принимать участие в экскурсиях по изучению родного края и формированию патриотизма. Аналогичные требования предъявляются и к претендентам на серебряный и золотой знаки отличия, но выполнять их надо в течение 12 и 18 месяцев соответственно. Для них есть дополнительные задания, в частности, для старшей группы – прохождение трудовой практики в условиях реального производства.

В этом году в программе «Медаль Елбасы» по Восточному Казахстану приняли участие 617 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В течение года с ребятами работали 23 наставника. По итогам программы бронзовый уровень прошли 584 человека, 11 – серебряный, 21 – золотой.

Имена победителей 2020 года были озвучены на церемонии награждения, которая состоялась накануне 29-летия независимости РК в рамках республиканского форума «Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ».

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, вручая победителям знаки отличия от имени Елбасы, поздравил их с высокой наградой, отметив, что проект позволил им попробовать себя в различных сферах, быть лидерами, новаторами, мыслить нестандартно, подавать пример другим.

– Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев всегда уделяет значительное внимание молодёжи, созданию условий для её развития и проявления своей гражданской активности. Уверен, что «Медаль Елбасы» станет для вас символом образованности и успеха. Именно от вас, молодые люди, ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Как сказал Елбасы, фундаментом глобальных перемен государства должна выступить молодёжь, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Одна из обладателей бронзовой медали – учащаяся 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Семея Дана Саят.

– Очень горжусь полученной наградой, – поделилась девушка. – Хочу выразить огромную благодарность Елбасы за созданные в Казахстане возможности для развития и самореализации молодёжи. Для нас открыты двери в глобальный мир. Наша задача, как наставлял Нурсултан Абишевич, – быть в нём конкурентоспособными и на первое место всегда ставить интересы нашего государства – Республики Казахстан.

Проект «Медаль Елбасы» является не только индикатором знаний и таланта молодёжи, но и возможностью, которая открывает путь в будущее. Обладатели медалей при равенстве баллов имеют преимущественное право на получение образовательных грантов в любом вузе страны и грантов акима области.

Также с целью поощрения детей и молодёжи Фондом Елбасы учреждена премия «Ел мақтанышы» для призёров ведущих международных предметных олимпиад и их тренеров. В этом году обладателями этой премии в республике стали 11 человек. Среди них – Темирлан Байболов, выпускник Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-инновация». Молодой человек является членом национальной олимпийской сборной Республики Казахстан, обладателем номинации «Лучший ученик 2019 года», многократным призёром престижных международных и республиканских олимпиад.

По словам Темирлана, участвуя в этом проекте, он смог не только самосовершенствоваться, но и найти единомышленников.

В ходе форума также состоялось торжественное открытие Детского реабилитационного центра на базе ЦМиР и запуск кабинетов инклюзии в школах Усть-Каменогорска и Семея, которые позволят оказывать бесплатную комплексную реабилитационную помощь детям с особыми образовательными потребностями.

Даниал Ахметов отметил, что по поручению Елбасы в следующем году такие центры, оснащённые лучшим специализированным оборудованием, будут открыты и в районах области.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО