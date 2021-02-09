Начало грандиозного строительства

В первых числах февраля на берегу Бухтарминского водохранилища появилось много людей и тяжёлой техники – бульдозеров, погрузчиков, автомашин. Над побережьем скованного льдом водохранилища вознеслась молитва имама. Так положено перед началом судьбоносного дела. В действительности строительство моста через Бухтарминское водохранилище является таковым, и оно началось!

От оживлённой трассы к берегу ведёт свежепроложенная дорога. Как выяснилось, она является технологической, то есть не основной, рабочей, предназначенной в ходе строительства для движения тяжёлой техники, перевозки грузов и т.д. Основная трасса к будущему мосту будет построена рядом.

Кипит работа: тяжёлые самосвалы и бульдозеры продолжают процесс прокладки дороги. Грунт для неё берётся из близлежащего карьера. У берега ведётся отсыпка площадки свежим грунтом. Руководитель проекта, заместитель директора подрядной организации – ТОО «Облшығысжол» по строительству мостов Нигматулла Абдулхаков рассказал, что в эти дни разворачивается подготовительный процесс.

На этом этапе на берегу создаётся мощная производственная база, которая обеспечит всем необходимым процесс строительства основного объекта. Это позволит предотвратить простои из-за нехватки материалов. Результатом подготовительного процесса должно стать приобретение производством своей самодостаточности.

– Вот эта площадка, на которой мы стоим, – говорит Нигматулла Абдулхаков, – выдвинется вглубь водного пространства ещё на 32 метра. Её длина составит 200 метров. Площадку укрепят железным каркасом, забетонируют. На ней установят высокотехнологичное оборудование для сборки крупных металлоконструкций. Применим автоматическую сварку труб. Процесс станет схожим со сваркой трубопроводов. На этих трубах швы должны быть особо прочными: они будут уходить ко дну водохранилища на глубину

52 метра. Речь идет о тысячах метров труб, тысячах тонн металла.

Подготовительный процесс включает сборку на берегу двух заводов по производству железобетонных конструкций, а также возведение жилого городка на 250 мест. В нём пре-дусмотрены общежития, штаб, прорабная, лаборатория, столовая, баня. Электролинию к базе уже тянут. Планируется пробурить две скважины для воды. После завершения пусконаладочных работ на двух заводах проведут пробные замесы бетона и отправят в специальную лабораторию на экспертизу, чтобы проверить его качество.

– Только когда будет завершена вся пусконаладка, подтверждено качество бетона, проведена тарировка (проверка показаний приборов) заводов, когда производство на берегу станет работать как часы, мы приступим к установке свай, начнём бетонные работы на главном мосту, – сказал Н. Абдулхаков. – В целом, от уровня подготовленности будет зависеть успешность строительства. К работе будут привлечены высококвалифицированные специалисты.

Он поделился некоторыми технологическими особенностями мостового строительства. Оказывается, параллельно с главным мостом будет тянуться временный, шириной 5,5 метра. Как выяснилось, он предназначен для техники, которая и будет строить главное сооружение. Два моста «прошагают» от пролёта к пролёту до противоположного берега. Затем временный мост демонтируют.

Очевидно, что руководителем такого масштабного проекта должен быть профессионал – мостостроитель с большим опытом. Таковым является Нигматулла Абдулхаков. Он рассказал, что начал строить мосты ещё в 1984 году. В его послужном списке шесть мостов через реку Урал, он соединял берега Дарии, а также Или и других рек Казахстана. Однако, по словам собеседника, с мостом через Бухтарминское водохранилище не сравнится ни один из существующих на сегодня в стране. Будущий мост станет не только большим в ВКО, но и уникальным.

…Через месяц-другой ландшафт здесь уже серьёзно поменяется: появится первая инфраструктура. Об этапах реализации проекта мы будем регулярно рассказывать своим читателям.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район