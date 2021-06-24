На Восток за впечатлениями

Хорошая новость для туристов, желающих посетить Восточно-Казахстанскую область: два поезда из Нур-Султана и Алматы будут курсировать ежедневно.

Пандемия коронавирусной инфекции изменила все сферы жизнедеятельности. Среди них и туристическая отрасль. Пожалуй, для неё она стала серьёзным вызовом.

Для минимизации рисков распространения COVID-19 почти все страны мира ввели ограничения при пересечении границ. Массовые запреты на посещение популярных туристических курортов привели к перестройке сектора туризма. Если международный туризм сократился, то у внутреннего наметились перспективы.

В Республике Казахстан развитию внутреннего туризма отводится особая роль, ведь он имеет не только историко-культурный, но и экономический потенциал. Так, для поддержки этой сферы в стране разработана Государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019 – 2025 годы, цель которой – обеспечение доли туризма в общем объёме внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее восьми процентов к 2025 году. Кстати, к одному из целевых индикаторов программы относится увеличение количества внутренних туристов до восьми миллионов человек.

Ранее была утверждена Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, которая предполагает создание конкурентоспособной туристической отрасли, интегрированной в систему мирового туристского рынка. Однако, несмотря на уникальность туристского продукта, значительно снизить турпоток может отсутствие высокоразвитой инфраструктуры. Что в свою очередь приведёт к снижению конкурентоспособности территории как на внутреннем, так и на мировом туррынках.

Для того чтобы отдых получился незабываемым и комфортным, в Казахстане особое внимание уделяется развитию инфраструктуры, в том числе благоустройству сакральных и популярных мест отдыха. Это ещё один фактор в пользу того, чтобы жители нашей страны оценили потенциал внутреннего туризма.

Пока отдых за границей остаётся под вопросом, у казахстанцев есть возможность обратить внимание на туристический потенциал страны, в частности Восточно-Казахстанской области, которую называют жемчужиной, седьмым континентом, второй Швейцарией.

Надо сказать, что это вполне обоснованно. Ведь наш регион известен своей уникальной природой, наличием всех видов ландшафта, а самое главное – здесь каждый найдёт себе отдых по душе. Будь то любитель пустынь, горнолыжного спорта, этнотуризма или пляжного отдыха.

Список самых популярных мест отдыха возглавляет озеро Алаколь. Уникальные свойства водоёма и местности, среди которых лечебная солёная вода, свежий горный воздух, необычная фауна, способствуют отдыху и лечению. К слову, оно также входит в ТОП-10 Карты туристификации.

Отдохнуть в комфортных условиях или дикарём и порыбачить? Каждый оставляет право выбора за собой. Однако на берегу Бухтарминского или Шульбинского водохранилищ туристов ждут все виды отдыха на водоёмах. Плюс развлечения на выбор: прогулки на лодках, теплоходах, яхтах.

Не скроется от глаз туристов и историко-культурное наследие области – сакральные места. Мавзолей Ыргызбая-ата, пещера Коныр Аулие, урочище Киин-Кериш и мыс Шекельмес, мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Сулу… От величия и некой таинственности увиденного дух захватывает.

Всё перечисленное выше – лишь малая часть того турпотенциала, которым обладает Восточно-Казахстанская область. Бесспорно, конкурентным преимуществом региона по праву считается её многогранность. За несколько дней здесь можно увидеть бескрайние степи, окунуться в прохладные воды бурных рек и спокойных озёр, насладиться уединением и тишиной лесной чащи, вдохнуть чистый горный воздух… Без сомнения, туристы, впервые посетившие наш край, захотят вернуться сюда снова.

Дополнительные возможности предоставляет Национальная компания «Қазақстан темiр жолы», которая с 18 июня восстановила прежнюю периодичность курсирования пассажирских поездов из Нур-Султана и Алматы в Усть-Каменогорск. Так, поезда «Нур-Султан Нурлыжол – Оскемен-1» вместо одного раза в неделю и «Алматы-2 – Оскемен-1» вместо графика «через день» будут курсировать ежедневно.

Отметим, что для предупреждения распространения коронавирусной инфекции пассажирам лучше оформлять железнодорожные билеты онлайн. Также необходимо соблюдать масочный режим как на территории вокзалов, так и внутри поездов.

Выполняя предписанные санитарно-эпидемиологические требования, туристы могут смело отправляться за яркими впечатлениями в Восточный Казахстан.

Александра Исаева