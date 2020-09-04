На священной земле Абая 

С рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область посетил Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев.

В Семее делегация ознакомилась с ходом строительных работ в микрорайоне Карагайлы. С 2017 года здесь построено 22 жилых дома, сдано в эксплуатацию 1 549 квартир. На строительные работы были привлечены финансовые средства АО «Жилстройсбербанк» и холдинга «Байтерек Девелопмент», а также средства областного бюджета.

В 2020 году подписаны договоры о начале строительства семи жилых домов. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 133 многоэтажных жилых дома. Плюс ко всему в микрорайоне будут построены три школы и шесть детских садов.

В рамках программы «Нұрлы жол» в районе полностью проведены работы по строительству магистралей водо- и теплоснабжения, водоотведения, телекоммуникаций и электроснабжению.

В 2016 году в рамках ГЧП введена в эксплуатацию Назарбаев Интеллектуальная школа с общежитием на 120 мест и детский сад на 320 мест.

В 2019 году в микрорайоне открылся уникальный культурно-спортивный комплекс, в котором можно проводить спортивные и развлекательные мероприятия мирового масштаба.

Делегация также побывала на обновленной площади Абая и в театре. Модернизация здания театра имени Абая, где работают три труппы, стала настоящим подарком как для актеров, так и для населения.

РОДНИК ДУХОВНОГО БОГАТСТВА

В Абайском районе, куда далее отправилась официальная делегация, реализуется 19 проектов, посвященных 175-летию Абая Кунанбайулы. Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, который также является председателем государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея Абая, посетил объекты в местности Сырт-Каскабулак, урочища Ақшоқы и Жидебай.

В 1845 году в Сырт-Каскабулаке родился Абай Кунанбайулы. Здесь возведён памятник, увековечивший место рождения поэта. В 2005 году установили памятный знак из камня, на котором высечена надпись: «Бұл жерде аға сұлтан Құнанбай ауылында 1845 жылы қазақтың данышпан ақыны Абай (Ибраһим) дүниеге келген».

Местность Сырт-Каскабу-лак для гостей является первым местом остановки по маршруту «Абай жолы». В прошлом году здесь провели текущий ремонт подъездной дороги, а в этом году – благоустройство священного родника и обустройство парка.

Члены делегации высоко оценили проделанную работу, отметив, что реконструкция придала этому историческому месту особый облик.

В урочище Ақшоқы, где похоронен отец Абая, возведён музей Кунанбая Оскенбайулы. К слову, помимо выставочного здесь есть зал, в котором можно проводить уроки для школьников, конференции. Некрополь династии Құнанбаевых также реконструирован и благоустроен.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В селе Караул завершается строительство сквера «Абай жолы» с детскими и спортивными площадками, велосипедными дорожками. На территории парка возводится новый жилой микрорайон. Уже началось строительство 12 домов.

К 175-летию Абая в селе построена современная школа-лицей на 300 мест. Учебное заведение отвечает всем современным требованиям и оснащено по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Крымбек Кушербаев выразил благодарность главе региона Даниалу Ахметову за особое внимание к сельским учебным заведениям, которые, по его словам, ничуть не уступают городским, а в чём-то даже и превосходят их по оснащению.

– Именно такие школы способны растить конкурентоспособных детей, которые будут владеть языками, навыками программирования. Здесь есть мультимедийные классы, класс журналистики. Не каждая столичная школа может похвастаться этим. Отрадно, что на Родине Абая появилась такая прекрасная школа в столь знаменательный год, – сказал Госсекретарь.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Визит делегации в район завершился посещением урочища Жидебай, где расположена усадьба потомков Кунанбая – ныне литературно-мемориальный музей Абая.

Как известно, в Жидебае прошли последние десять лет жизни великого казахского мыслителя, где он написал 76 лирических стихов и «Слова назидания», сделал переводы произведений Лермонтова и Крылова.

В заповедной зоне находятся и другие исторические памятники: мавзолей Зере и Улжан, бабушки и матери Абая, могила брата Абая – Кудайберды, мавзолейный комплекс «Абай – Шакарим», могила Еркежан – жены Абая, мавзолей Кенгирбая, озеро Оспанколь, могилы Шаукенбая и Габитхана.

Все объекты оборудованы современными технологичными средствами, которые помогут подрастающему поколению изучать культурное наследие. Кроме того, отремонтировано 1,6 км дорог, ведущих к селу Каскабулак.

– Хотелось бы выразить благодарность Министерству культуры и спорта и акимату Восточного Казахстана за то, что они выполнили работы добросовестно, от всей души. Все исторические места, связанные с великим мыслителем, которые мы сегодня посетили, войдут в туристическую карту страны. Сюда будут приезжать не только казахстанские, но и зарубежные туристы, – подытожил Крымбек Кушербаев.

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Ко Дню закрытия Семипалатинского полигона делегация во главе с Государственным секретарем Республики Казахстан Крымбеком Кушербаевым возложила цветы к Монументу жертвам ядерных испытаний в Семее.

71 год назад на Семипалатинском ядерном полигоне провели первое испытание. Всего за время действия полигона на его территории было взорвано 456 атомных и водородных бомб. Сначала взрывы производили над землей, затем на 100 метровой глубине. Площадь Семипалатинского полигона равна половине Бельгии – 18,5 тысячи квадратных километров. А вот площадь территории, которая была заражена в результате испытаний, почти как Германия – 304 тысячи квадратных километров.

Точное число пострадавших от ядерных взрывов на полигоне неизвестно. Секретная статистика, которая велась в советское время, исчезла. Поэтому все данные, которые публикуют теперь, очень приблизительные. Согласно им, пострадали около 1,5 миллиона человек, но, скорее всего, эта цифра значительно ниже реальных данных.

В 1989 году на Семипалатинском полигоне был произведён последний подземный ядерный взрыв. Когда на карте мира появился суверенный Казахстан, его первым государственным актом стал Указ Президента страны Нурсултана Назарбаева от 29 августа 1991 года «О закрытии Семипалатинского полигона». Благодаря чему навсегда прекратил существование один из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире.

В 2009 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Международного дня действий против ядерных испытаний, соавторами которой выступили 26 государств. Международный день действий против ядерных испытаний учрежден в 2010 году.

Масштабное изучение территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона идет до сих пор. Ученые проверяют почву, воду, воздух и растения на загрязнения. Главная задача, которая стоит перед ними, – определить, какие земли можно использовать в хозяйственных целях.

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей Улыкбек Есдаулет почтили память жертв испытаний и возложили цветы к монументу «Сильнее смерти».

Крымбек Кушербаев отметил, что остановить ядерные взрывы, которые проходили на протяжении почти полувека, и закрыть Семипалатинский полигон, несмотря на противостояние руководства бывшего Советского Союза, было смелым политическим и патриотическим решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это историческое решение стало судьбоносным не только для жителей региона, казахского народа, казахстанцев, но и для всего прогрессивного человечества.

Государственный секретарь РК огласил Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованное казахстанцам в связи с этой памятной датой.

– Ядерные испытания на полигоне нанесли невосполнимый ущерб здоровью людей и окружающей среде. После закрытия полигона одной из первоочередных задач для Казахстана стала социальная реабилитация людей и территорий, пострадавших от длительных ядерных испытаний. В этих целях Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев учредил Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». Он предусматривает комплекс мер по лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территории бывшего полигона, – сказал Крымбек Кушербаев. – Системная работа в этом направлении продолжается. В настоящее время Правительством рассматривается дальнейшее поэтапное расширение спектра социальных гарантий для указанной категории граждан. В следующем году будет завершено комплексное экологическое обследование всей территории полигона размером 18,5 тысячи квадратных километров, что соизмеримо с площадью некоторых европейских государств.

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

Казахстан вошел в мировую историю как первая страна, которая отказалась от ядерного оружия. Это было не простое решение, но как показало время, единственно верное. Сегодня в Курчатове активно изучают мирный атом, и наш ТОКАМАК в Национальном ядерном центре – это первая в мире специализированная установка для исследования термоядерной энергетики. Именно она в будущем сможет помочь решить проблему альтернативных источников энергии. Именно на этой установке ученые из разных стран могут проводить исследования по модернизации существующих промышленных реакторов.

Важно, что ТОКАМАК – это безопасная энергетика. В реакторе всего несколько граммов термоядерного топлива, для получения аналитических данных. Запуск казахстанской установки запланирован на 2025 год, ввод в эксплуатацию – в 2028 году, и это будет ещё одно историческое событие, связанное с Семипалатинским полигоном. В будущем термоядерные реакторы обеспечат человечество неиссякаемым экологически чистым источником энергии. Отрадно, что первый серьезный шаг в этом направлении сделан именно в Казахстане.

Бахыт Сарсембаева,

Флора Левина

Семей – Абайский район