Актуально

На радость дачникам

08.04.2021
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В областном центре возобновляют работу дачные маршруты. 

Как сообщили в Центре управления пассажирскими перевозками, с 15 апреля в Усть-Каменогорске вновь запустят дачные маршруты. 

– Дачные направления пользуются большой популярностью у жителей Усть-Каменогорска и являются востребованными у льготных категорий граждан, – уточнили в ЦУПП. – На данный момент утверждается расписание на маршрутах. 

В весенне-летний сезон на эти направления назначат пять маршрутов: № 4а (Аблакетский причал – Племстанция), № 13а (У-Ка вокзал – Дачи «Очистные»), № 7а (Алтайская – Дачи (Иртышский строитель)), № 25а (дачи «Колос» – Аблакетский причал) и № 27а (Заводская – Аблакетский причал). 

Отслеживать движение маршрутов, в том числе дачных, можно через мобильное приложение Oskemenbus. По всем вопросам рекомендуют обращаться в call-центр по номеру 70-09-07.  

Дмитрий Одинцов 

Фото из открытых источников

08.04.2021
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