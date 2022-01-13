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На помощь автовладельцам

13.01.2022
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АвтоЦОНы Казахстана возобновили свою работу.

С 12 января по всей стране за исключением трёх регионов (Алматы, Алматинская и Жамбылская области) заработали спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу.

– Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов. – Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах.

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией граждане должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски.

Ания Есмухамет

 Фото из открытых источников

13.01.2022
544

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