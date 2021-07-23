На плечах – ответственность за будущее

Уже в это воскресенье состоятся первые прямые выборы акимов в сельские округа. Насколько готовы политические партии и население к этому событию, обсудили в Восточном Казахстане.

Накануне выборов сельских акимов в регионе состоялось заседание Политического клуба. В нём приняли участие представители филиалов политических партий, Центра непартийного наблюдения, территориальная избирательная комиссия, общественность.

Председатель территориальной избирательной комиссии по ВКО Ерсаин Набиев напомнил, что по итогам регистрации в выборах участвуют 232 кандидата, из них большинство – самовыдвиженцы, их 147 человек. 85 претендентов выдвинуто политическими партиями. В разрезе партий большинство кандидатов от Nur Otan – 61 кандидат, 18 кандидатов от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», три кандидата от политической партии «АDAL», по одному кандидату от демократической партии Казахстана «Ак жол», Народной партии Казахстана, а также от общенациональной социал-демократической партии.

В ходе обсуждения представители партий отметили высокие требования к кандидатам, из-за которых некоторым претендентам пришлось снять свою кандидатуру.

Социолог Элеонора Столярова задалась вопросом, готовы ли люди к выборам акимов, ведь весь этот процесс должен повышать не только ответственность слуг народа, но и активность самих граждан. Она отметила, что 20 лет назад в пилотном режиме у Казахстана уже был такой опыт.

Для разъяснения всех выборных процессов Общественный совет ВКО проводит встречи с населением сельских округов. В ходе обсуждения участники заседания сошлись во мнении, что жители уже готовы к тому, чтобы избрать акимов, принять участие в демократических выборах, быть активными в процессе, который затронет их будущую жизнь.

Дарья Антон