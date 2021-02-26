На передовой

Пандемия COVID-19 выдвинула на первый план задачу по охране здоровья населения. Особое внимание в Восточном Казахстане уделяют укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

В ходе отчёта перед населением аким области Даниал Ахметов рассказал, что дополнительно было приобретено 174 аппарата ИВЛ, 10 рентген-аппаратов, 3 ЭКМО, 3 компьютерных томографа, 216 автомобилей скорой помощи, укомплектованных современным оборудованием. Кроме того, были выделены средства на ремонт объектов здравоохранения и их строительство. В целом в минувшем году в здравоохранение региона из всех источников вложили 37,3 млрд тенге.

Глава региона отметил, что для оказания своевременной и качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом действует 41 инфекционный стационар, организовано 6 300 койко-мест с полным медицинским оснащением. Количество коек с момента регистрации первого случая заражения КВИ в регионе увеличилось в 12 раз.

Для увеличения охвата населения ПЦР-исследованиями область располагает 22 лабораториями общей мощностью 16 тысяч проб в сутки. Ведётся серьёзная работа по заготовке иммунной плазмы. Для контроля за эпидемиологической ситуацией и принятия оперативных мер создан уникальный Центр локализации очагов.

Продолжается обучение специалистов в ведущих зарубежных клиниках. В прошлом году было проведено пять мастер-классов мирового уровня, повысили свою квалификацию врачи Центра ядерной медицины, инсультных центров Алтая и Аягоза, реабилитационного отделения при Центре матери и ребёнка. С момента начала реализации проекта уже обучено свыше 5,5 тысячи специалистов.

С целью повышения качества медицинской помощи реализуется программа по развитию родовспоможения, охраны материнства и детства. Так, запланировано перевести 3 сельские медицинские организации на І уровень оказания медицинской помощи. Кроме того, 9 районных и 2 межрайонные больницы переведут на ІІ уровень, что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей от 1500 граммов. Роддома ІІІ уровня будут дооснащены оборудованием, что даст возможность выхаживать детей от 500 граммов.

Также продолжается строительство специализированного Центра гематологии для детей и взрослых. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

– Объединив в единую систему Центры гематологии, ядерной медицины, роботизированной хирургии, будет создан мощный медицинский кластер, который положит начало развитию медицинского туризма, – отметил Даниал Ахметов.