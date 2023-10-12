На баланс акимата

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АФМ, АЗРК и других ведомств.

Комиссия рассмотрела ситуацию вокруг ТЭЦ Риддера. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что с октября прошлого года на станции произошёл ряд аварий, в результате чего возникали перебои с тепло- и электроснабжением жителей города. Неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ обусловлено отсутствием инвестиций со стороны предыдущих владельцев в её модернизацию и улучшение.

По итогам переговоров с новым собственником ТЭЦ достигнута договорённость о том, что инвестор погасит все имеющиеся задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата. Премьер-министр поручил провести всю необходимую организационно-правовую работу для принятия ТЭЦ на баланс местных исполнительных органов.

primeminister.kz