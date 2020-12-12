Мёд золотого качества 

Лауреатом конкурса «Алтын сапа» в 2020 году в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию» стало крестьянское хозяйство «Пасека» из Восточно-Казахстанской области. Его руководителю Валерию Касымбаеву вручена высшая награда конкурса – диплом и статуэтка «Алтын сапа».

Это стало известно в ходе официального подведения итогов конкурса, вручения наград победителям и лауреатам, состоявшегося вчера в Акорде. В церемонии награждения победителей конкурса «Алтын сапа» принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

– Время не стоит на месте. Мир, экономика, технологические уклады стремительно меняются. Требования конкурса должны быть актуализированы и подталкивать наших предпринимателей к постоянному совершенствованию своей деятельности. Это критически важно в условиях глобального «цифрового мира» и стремительного внедрения технологий Четвёртой промышленной революции, – отметил Президент. – Правительству и Палате cледует подумать о дополнительных инструментах поддержки предприятий-победителей. Это будет стимулировать бизнес к широкому участию в конкурсе и содействовать продвижению концепции менеджмента качества в стране.

Стоит отметить, что успех наших пчеловодов вполне закономерный. Высокое признание заслуг большого сообщества энтузиастов и настоящих фанатов развития древней отрасли, благородного по своей сути народного промысла. Глава крестьянского хозяйства «Пасека» Валерий Касымбаев и его коллеги из самых различных уголков Восточного Казахстана внесли огромный вклад в общее дело. На протяжении долгих лет сделали многое, чтобы возродить традиции и подтвердить явный статус лидера отрасли.

Общеизвестно, что наш регион является родиной отечественного пчеловодства, а также законодателем мод во всех аспектах его развития на современном этапе. В немалой степени этому способствуют отличные природно-климатические условия ВКО, уникальный растительный мир. Наличие растений-медоносов, а также особой породы местных пчёл, составляющих гордость и славу региона.

Неслучайно именно в нашей области создана и активно действует Республиканская палата пчеловодства. Регулярно проводится традиционный международный фестиваль мёда. В нём принимают участие представители многих государств мира. В свою очередь пчеловоды области являются участниками крупных международных форумов. Обмениваются опытом, внедряют прогрессивные технологии производства мёда, его переработки, фасовки, поставки продукции на внутренний и внешний рынки.

Общий стаж работы Валерия Касымбаева составляет около 40 лет. Его пасеки находятся в самых различных зонах – степной, горной, лесной местности. Отсюда и мёд на любой вкус. Кроме того, есть широкий выбор побочной продукции пчеловодства, которая по своему составу является одновременно и пищей, и лекарством.

КХ «Пасека» активно продвигает торговую марку «Алтайский мёд». Поставляет продукцию на экспорт в Россию, Китай, США, ОАЭ, Монголию, Кипр, Польшу. Хозяйство производит около 300 тонн мёда в год, также продаёт пчелопакеты для действующих и новых пасек.

– Мы установили промышленное технологическое оборудование, чтобы организовать экспортные поставки больших объёмов за рубеж, – говорит Валерий Касымбаев.

В ходе церемонии награждения Глава государства поручил создать условия для победителей, чтобы они приняли участие в подобных зарубежных конкурсах. Такой опыт уже есть. В 2019 году несколько предприятий стали лауреатами и дипломантами на уровне стран СНГ. Это даёт им шанс заявить о себе, увеличить экспорт продукции, а также повысить конкурентоспособность.

Меир Токобаев

Фото пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО