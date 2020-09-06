«Мы с грустью покидали Казахстан» 

Мы уже рассказывали о том, как группа татарстанских врачей оказывала помощь в борьбе скоронавирусной инфекцией коллегам в Восточно-Казахстанской области. Внештатный корреспондент «Рудного Алтая» встретился в Казани с руководителем группы, первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Марселем Миннуллиным и попросил поделиться впечатлениями от поездки.

– Марсель Мансурович, с какими чувствами вы собирались в Казахстан?

– Вообще, мы уезжали в неизвестность. Поездке предшествовал шквал сообщений в интернете о том, что Казахстан захлестнула какая-то непонятная смертоносная пневмония, которая уносит много жизней, а власти и врачи в отчаянии и бьют тревогу. Конечно, на душе было тревожно. Тем не менее мы собрали группу из двенадцати медиков и исполнили свой долг, а также поручение Президента Татарстана помочь братской республике.

По приезде на место мы обнаружили вирус, ничем не отличающийся от того, с которым врачи столкнулись во всём мире, просто в Казахстане на тот момент произошла резкая вспышка заболевания и возникли определённые проблемы в вопросах организации медицинской помощи, что привело к цейтноту.

Казахстанские власти, в общем-то, абсолютно правильно сделали, что не стали изобретать велосипед, идти путём проб и ошибок, а пригласили к себе специалистов, которые на тот момент, пройдя определённый этап борьбы с COVID-19, уже имели серьёзный опыт и конкретные наработки.

– Почему там произошла такая резкая вспышка?

– У них в феврале была первая волна инфекции, и власти приняли кардинальные меры по профилактике злополучного вируса, введя карантин. Ограничительные мероприятия имели успех, им удалось локализовать очаги распространения, уменьшить заболеваемость. Четвёртого июня они отменили карантин и сняли ряд ограничений, но уже через месяц из-за чудовищного всплеска инфекции вновь были вынуждены ужесточить ограничительные меры.

– Я отслеживал эти события, так как сам родом из Восточного Казахстана. Помнится, там всего лишь за первые полмесяца после отмены карантина число заражённых выросло более чем в 25 раз. Почему это произошло так быстро?

– Казахстан отличает, во-первых, многодетность семей, во-вторых – чрезмерная приверженность традициям. На свадьбах и похоронах, например, собираются сотни людей. Поэтому распространение инфекции пошло в геометрической прогрессии.

– Что удалось сделать?

– Мы посетили все больницы Усть-Каменогорска и Семея, одиннадцать из пятнадцати районов. При анализе структуры местной системы здравоохранения обратили внимание на некоторые проблемы в организации работы провизорных, инфекционных госпиталей, в оказании экстренной неотложной помощи обычным пациентам, разделении потоков, создании так называемых буферных, грязных, чистых зон… Приходилось отдельно изучать каждую больницу, их проекты, имеющуюся структуру, где-то перестраивать работу исходя из индивидуальных особенностей. Ведь в некоторых сельских районах лечебные учреждения находятся не в современных типовых зданиях, а в приспособленных.

В целом по протоколам лечения ковидных больных казахстанская система здравоохранения практически идентична нашей. Разве что по исполнению протокола где-то на периферии встречается слабое понимание того, что нужно делать. Все эти нюансы мы корректировали. Много работали с местными специалистами в онлайн-режиме, создав специальные чаты для врачей соответствующего профиля, проводили консультации по отдельным тяжёлым случаям.

В итоге мы подготовили серьёзный документ со списком рекомендаций. Думаю, что получилось неплохо, так как глава области Даниал Ахметов на итоговом совещании, где мы докладывали о результатах двухнедельных исследований, дал высокую оценку нашей работе и заверил, что эти рекомендации станут для местных врачей настольной книгой.

И действительно, в течение двадцати последующих дней они реализовали все эти рекомендации у себя и сообщили, что более чем две трети наших наставлений включены в Дорожную карту по преодолению пандемии коронавируса. Об этом мы узнали уже в Казани, так как до сих пор поддерживаем связь с восточно-казахстанскими специалистами, даже организуем виртуальные консилиумы с привлечением ведущих специалистов Татарстана, где по некоторым вопросам даём онлайн-консультации

коллегам.

– Как вас встретили в Казахстане?

– Великолепно, в духе казахских традиций гостеприимства. Мы жили в хорошем отеле, а накрываемые для нас столы ломились от всевозможных яств. Я уже стал различать вкус кумыса или мёда из разных районов области.

В целом о Восточном Казахстане сложились самые хорошие впечатления. Мы в восторге от природных красот, сочетающих бескрайнюю степь, могучие Алтайские горы с бурными реками, лесные массивы, синюю гладь озёр и рукотворноеБухтарминское море.

Каждый день мы посещали по два-три района, преодолевая по 600–700 километров, порой по ухабистым дорогам. Но все неудобства в пути и прочие трудности нивелировались гостеприимством хозяев и природными красотами. Так что покидали мы этот дивный край с грустью.

Шамиль Багаутдинов

Пресс-служба РКБ

Казань