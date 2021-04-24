Мы поедем, мы помчимся

В новом микрорайоне Семея построят дороги на сумму 1,2 млрд тенге.

Аким Семея Нурымбет Сактаганов проверил ход ремонтных работ на дорогах города. В этом году в городском бюджете предусмотрен 451 млн тенге на проведение среднего ремонта девяти улиц города. Кроме того, в микрорайоне Карагайлы запланировано строительство семи улиц на сумму 1,2 млрд тенге в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». На сегодняшний день уже подготовлены сметные расчёты на ремонт дорог на 1,1 млрд тенге.

– Общая протяжённость дорог Семея составляет 756 км, из них 291 км – это дороги с асфальтобетонным покрытием, 23 км – дороги с гравийным покрытием, остальные 442 км – это грунтовые дороги, – говорит аким Семея Нурымбет Сактаганов. – На сегодняшний день 78 процентов дорог города находятся в хорошем состоянии. Этот показатель мы должны поднять как минимум до 95 процентов к 2025 году. Для этого есть все необходимые возможности, поддержка на уровне области и республики.

Как отмечает аким города, особое внимание будет уделено качеству дорог. Специалисты на постоянной основе ведут контроль за проведением работ, особое внимание уделяется и качеству используемых материалов.

Мария Щетинина

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Семей