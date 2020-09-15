Мудрость Абая

С удьбу, сами знаете, невозможно изменить.

И судь­бою, кроме всего прочего, человеку дано пережить и чувство пресыщения. Оно навязчиво, это чувство, и, познавши его раз, уже нелегко от него избавиться. Его можно отбросить, собравшись с силами, но оно обяза­тельно возвратится и в конце концов одолеет тебя.

Нет вещи, которая не надоела бы не только умному, но и сколько-нибудь мыслящему человеку. Все приеда­ется: и пища, и игры, и смех, и похвала, и наряды, и пиры, и друзья, и даже женщины. Во всем человек на­ходит изъян и беспорядочность, и остывает его былое, казавшееся крепким, чувство привязанности. Мир зы­бок, ненадежны силы человека, обманчива жизнь. Ни одному живому существу не дано постоянство. Как же после этого можно упрекать в изменчивости человека?

Чаще всего пресыщение мы встречаем у людей ум­ных, перевидавших на своем веку всякое и пережив­ших не однажды горький стыд за ближнего. Я думаю, что люди устают от быстротечности счастья. И в такие минуты мне особенно кажется, что судьба глупых и беспечных подобна удаче.

#РА_Абай175

Слово 20

фото из архива