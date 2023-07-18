Мост в помощь

После завершения строительства моста через Бухтарминское водохранилище жители нескольких районов будут обеспечены круглогодичным транспортным сообщением. Напомним, сейчас транспортная связь населения Курчумского, Зайсанского районов с областным центром обеспечивается за счёт паромной переправы «Қызыл ту», расположенной в юго-восточной части Восточно-Казахстанской области между Кокпектинским и Курчумским районами.

Как рассказали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, переправа «Қызыл ту» функционирует с 1963 года. С момента запуска перевозка пассажиров и автотранспортных средств через переправу осуществляется дизель-электроходными паромами «Иртыш» и «Курчум», изготовленными на Тюменском судостроительном заводе в 1962 и 1964 годах. Завод-изготовитель сконструировал оба парома с учётом климатических условий специально для работы на Бухтарминском водохранилище. Технические характеристики паромов идентичные, грузоподъёмность одного составляет 185 тонн, пассажировместимость 212 человек, или 50 легковых автотранспортных средств.

– До 2018 года содержание и функционирование паромов осуществлялось за счёт средств бюджета. На сегодня для снижения нагрузки на бюджет и эффективного управления, деятельность паромной переправы передана компании «ОблШыгысЖол», которая с ответственностью исполняет обязательства по организации перевозок пассажиров и автотранспортных средств, – рассказал управляющий паромной переправой «Қызыл ту» Кадылбек Жармухамбетов. – Одной из главных задач при эксплуатации паромной переправы является поддержание паромов «Иртыш» и «Курчум» в технически исправном состоянии, соблюдение графиков движения и обеспечение безопасности перевозимых граждан. Штат эксплуатируемых паромов укомплектован высококвалифицированными специалистами, трудоустроено более 45 человек. Несмотря на возникающие в ходе работы проблемы технического или погодного характера, оперативно предпринимаются соответствующие меры для удовлетворения потребности населения в транспортном сообщении.

Напомним, в летнее время движение паромов осуществляется с 6 утра до 9 вечера, в зимнее – с 7 утра до 8 вечера, ежечасно. В среднем в год паромами обслуживается свыше 80 тыс. автотранспортных средств, или около 240 тыс. пассажиров. Минимальный тариф на перевозку автотранспортного средства составляет 1,5 тыс. тенге, перевозка непосредственно самих пассажиров осуществляется бесплатно.

По данным профильного ведомства, после завершения строительства новый мост через Бухтарминское водохранилище позволит исключить потребность в эксплуатации паромов «Иртыш» и «Курчум» и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение для жителей и гостей Курчумского, Катон-Карагайского и Зайсанского районов.

Дарья Штейн