Мост между культурами

Во французском городе Ренн, побратиме Алматы, увековечили память казахского философа – в 2016 году здесь появился бронзовый бюст Абая.

Скульптура расположилась в живописном парке «Алматы» в центре Ренна. На церемонии открытия присутствовали представители двух стран – аким Алматы Бауыржан Байбек и мэр Ренна Натали Аппере.

– Сегодня мы открываем памятник великому писателю и философу Абаю, – сказала Натали Аппере. – Поэт Луи Арагон был поражён творчеством Абая и считал, что его произведения стали одними из самых великих в XIX веке. Благодаря скульптуре память Абая будет увековечена

у нас.

Аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что установка памятника акыну – важная составляющая в укреплении дружбы и сотруднических отношений не только между Алматы и Ренном, но и между Казахстаном и Францией. Он напомнил, что в рамках ЮНЕСКО 1995 год был объявлен годом Абая. Торжества по этому поводу проводились в 25 странах, в том числе и во Франции.

– Гуманист Абай Кунанбайулы принес казахам новую систему мышления и познания, стал мостом между культурами Востока и Запада, – подчеркнул Бауыржан Байбек. – Абай написал несколько поэм, выполнил более 50 переводов, а также переводил работы французских писателей.

Добавим, что памятники Абая расположены в столицах разных стран мира: Будапеште, Тегеране, Стамбуле, Москве, Пекине, Каире и других. В Киеве, Берлине, Ташкенте и даже далёком солнечном Дели в честь великого сына казахского народа названы улицы.

Александра Исаева