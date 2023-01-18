Мошенники на проводе

В ВКО участились случаи телефонного мошенничества. Жителей региона просят не реагировать на звонки лжесотрудников ЦОНов и не сообщать личные данные по телефону.

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области сообщили о новых эпизодах мошенничества.

– От жителей региона вновь начали поступать жалобы на подозрительные звонки, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в филиале госкорпорации, людям звонят якобы работники ЦОНов и требуют погасить некие долги. При этом угрожают гражданам заблокировать счета в случае неуплаты задолженностей. Кроме того, неизвестные требуют сообщить им личные данные абонента для сверки.

– В очередной раз хотим напомнить жителям, что работники «Правительства для граждан» не звонят абонентам! – акцентировали в пресс-службе. – Сотрудники ЦОНов не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Любое взаимодействие между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством смс-уведомлений по номеру 1414.

Граждан могут уведомлять об имеющейся брони услуг ЦОНа, истечении срока действия документов, дате выдачи документов либо запросах по получению композитных услуг. Иных требований от сотрудников ЦОНов быть не может.

– Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам, – подчеркнули в корпорации «Правительство для граждан». – Любые подозрительные требования от «работника ЦОНа» по телефону должны насторожить вас. Если вы пострадали от действий подобных мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Лилия Дроздова