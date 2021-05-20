Мониторинговые группы ВКО выявили 8 нарушений

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

19 мая в городе Семей проведены проверки по 138 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачен 131 объект, входящий в «тепловую карту». Выявлено 5 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 2 протокола на сумму 87 510 тенге. Взысканных штрафов нет.

В г.Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 77 объектов. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 87 510 тенге.

В районе Алтай проверки прошли в 137 объектах, выявлено 2 нарушения.

Одно нарушение выявлено в Урджарском районе.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Уланском, Аягозском, Зайсанском, Глубоковском, Бородулихинском, Шемонаихинском, Бескарагайском районах. Нарушений выявлено не было.