Мониторинговые группы ВКО выявили 8 фактов нарушения

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В г.Усть-Каменогорск 12 мая в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 155 объектов, зарегистрировано 5 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа вышеуказанных нарушений составляет 175 020 тенге.

В городе Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 3 нарушения.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Зайсанском, Уланском, Курчумском районах и районе Алтай. Нарушений выявлено не было.