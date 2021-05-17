Мониторинговые группы ВКО выявили 2 факта нарушения

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В районе Алтай ежедневным мониторингом охвачены объекты малого и среднего бизнеса, входящие в «тепловую карту», а также общественный транспорт. 16 мая проведён мониторинг и термометрия пассажиров междугороднего транспорта, пассажиров с температурой не выявлено. Всего в районе было промониторено 138 объектов торговли, выявлено 1 нарушение в поселке Новая Бухтарма. С начала мая мониторингом было охвачено 2 197 объектов, выявлено 24 нарушения.

В Урджарском районе в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 1 нарушение.

В Шемонаихинском районе посещены 70 объектов. В Глубоковском районное мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 105 объектах. Нарушения не выявлены.

Также рейды прошли в г. Риддер, Курчатов, Абайском, Уланском, Аягозском, Зайсанском и Курчумском районах. Нарушений выявлено не было.