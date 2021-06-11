Мониторинговые группы ВКО выявили 12 нарушений

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Усть-Каменогорске 10 июня в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 193 объекта, зарегистрировано 4 факта нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее проведены проверки по 245 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 236 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений. Составленных протоколов нет. Взыскано 5 штрафов на сумму 218 775 тенге.

В г.Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено.

Также рейды прошли в г.Курчатов, Абайском, Аягозском, Урджарском, Курчумском, Бескарагайском, Глубоковском, Шемонаихинском районах. Нарушений выявлено не было.