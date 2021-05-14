Мониторинговые группы ВКО выявили 12 фактов нарушения

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

13 мая проведены проверки по 332 объектам Семея. В том числе ежедневным мониторингом охвачено 328 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 2 протокола на сумму 87 510 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 161 265 тенге.

В районе Алтай продолжается работа мониторинговых групп по объектам торговли, на общественном транспорте, проводится термометрия. 13 мая промониторено 138 объектов, выявлены 2 нарушения.

В свою очередь, в Урджарском районе в ходе рейда выявлен 1 случай несоблюдения санитарных норм.

По данным акимата Глубоковского района, мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 134 объектах, выявлено 1 нарушение масочного режима на открытом воздухе, сумма штрафа — 43755 тенге.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Зайсанском, Курчумском и Аягозском районах. Нарушений выявлено не было.