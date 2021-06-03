Мониторинговые группы ВКО выявили 10 нарушений

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Семее 2 июня проведены проверки по 234 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 227 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 9 нарушений. Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

В г.Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге за нарушения масочного режима.

В районе Алтай промониторено 140 объектов торговли, выявлено 1 нарушение.

В ходе мониторинговых мероприятий в Шемонаихинском районе было охвачено 73 объекта, факты нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области не выявлены. В отношении 1 физического лица внесен штраф на сумму 43 755 тенге.

Также рейды прошли в г.Курчатов, Абайском, Аягозском, Зайсанском, Урджарском, Курчумском, Бескарагайском, Уланском, Глубоковском районах. Нарушений выявлено не было.