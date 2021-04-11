Мониторинг продолжается

В городах и районах ВКО продолжают работы мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер, а также мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

В состав групп входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

В городе Семее проведены проверки по 315 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 270 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима.

Всего в городах и районах области 11 апреля были проверены более 600 объектов, в ходе проверки нарушений не выявлено.