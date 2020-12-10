Мобильники даже в глубинке 

О положении с интернетом и мобильной связью в сёлах Курчумского района мы неоднократно рассказывали читателям на страницах нашей газеты. Напомним, на необъятных просторах Курчумского района эти блага цивилизации были доступны лишь в некоторых крупных сёлах.

На остальной территории о пользовании Всемирной паутиной и девайсами сельчанам приходилось только мечтать. Однако мечты сбываются: в отдалённых населённых пунктах дождались прихода операторов сотовой связи. Поэтому есть повод сказать: «Лёд тронулся!»

В рыбацком селе Аксуат, что находится на берегу озера Зайсан, оператором сотовой связи выступает компания «Кар-Тел». Непосредственно строительно-монтажными работами занимается генеральный подрядчик – компания ТОО «Аврора сервис». В настоящее время завершена заливка фундамента и начата сборка антенно-мачтового сооружения.

По информации менеджера фирмы «Аврора сервис» Асета Корабаева, высота сооружения составит 25 метров. Радиус охвата связью будет достигать порядка 20 километров. До конца текущего года компания обещает завершить строительство мачты, установку и наладку оборудования. После чего наконец «оживут» хранящие молчание мобильники рыбаков и членов их семей.

Кстати, сотовая связь в этих местах особенно востребована. И вот почему. При её наличии ушедшие на промысел рыбаки смогут связаться с берегом в случае необходимости. Особенно это важно в штормы на озере и при поломках моторов на плавсредствах. Вообще, уходить от берега в воды всегда легче, когда знаешь, что можешь подать весточку родным.

Представитель подрядной организации выразил благодарность за оказанную помощь и содействие местной исполнительной власти, а также населению села Аксуат. По информации компании «Аврора сервис», до конца года планируется начать строительство антенно-мачтового сооружения в селе Алгабас. В январе следующего года в этом населённом пункте также «заговорят» сотки. Ещё одно село района – Каинды – получит мобильную связь в течение предстоящего 2021 года.

В отдалённом селе Маралды появилась сотовая связь «Алтел». Операторы использовали уже существующую мачту «Казахтелекома». На очереди – ещё более труднодоступное село Ушбулак. По информации акима Маралдинского сельского округа Фархата Ожекенева, в Ушбулаке будет устанавливаться высотная мачта. Поэтому радиус охвата связью здесь ожидается более широкий, чем в Маралды.

Зона покрытия мобильной связью и интернетом в районе постепенно расширяется. По информации акима Калжырского сельского округа Куата Кизатова, в одноимённом селе уже возведена мачта для сотовой связи «Алтел». В скором времени её запустят, и калжырцы смогут в полной мере пользоваться благами цивилизации. В селе Маркаколь существовала сотовая связь «Билайн». Теперь её дополнит «Алтел».

Долгожданную интернетизацию района призвана осуществить в этом году программа «250+». Согласно имеющейся информации, она позволит охватить в этом году целый ряд сёл района.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район