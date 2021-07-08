Много воды и рисков

В богатом водоёмами Курчумском районе вопросы безопасности прибывших на отдых людей особенно актуальны. С начала летнего сезона на территории района утонули уже два человека.

Первый случай произошел 14 июня на озере Зайсан близ села Аманат. Два жителя этого села вышли на рыбный промысел на лодке. Поднявшийся ветер перевернул лодку, и рыбаки оказались в воде. Спасательных жилетов или других подобных средств у них не оказалось. В итоге, смог доплыть до берега и спастись только один мужчина. Тело другого нашли местные рыбаки.

30 июня купание в реке Курчум привело к гибели ещё одного человека. По информации специалистов районного отдела по ЧС, компания друзей отдыхала на берегу реки. Потом один из них решил искупаться, нырнул в воду и пропал. Детали произошедшего выясняются. Стоит упомянуть, что оба утонувших были ещё молодыми людьми.

В целях профилактики несчастных случаев сотрудники отдела ЧС регулярно проводят рейды на берегах, разъяснительные беседы с отдыхающими, предупреждают об опасностях, которые таит водная стихия, раздают памятки и инструкции. 3 июля, накануне праздничных дней, состоялась встреча руководителя отдела ЧС района с личным составом пограничной войсковой части, дислоцирующейся в Курчуме. Темой разговора стала безопасность на воде. Кроме того, перед пограничниками выступил офицер шестого отдела военной полиции КНБ по вопросам профилактики правонарушений, мерам безопасности на дорогах в дни отдыха.

Праздничные дни, сопровождаемые аномальной жарой, стали горячими и для спасателей.

– На Бухтарминском водохранилище в местах массового скопления отдыхающих постоянно находился дежурный катер с двумя спасателями и двумя полицейскими на борту, – рассказал руководитель отдела по ЧС Курчумского района Бауыржан Оразгалиев. – Они передвигались вдоль береговой линии и напоминали отдыхающим о мерах безопасности во время купания. Кроме этого, на береговой линии реки Курчум работали рейдовые группы спасателей и сотрудников местной полицейской службы. К счастью, обошлось без несчастных случаев.

К слову, районный центр Курчум примыкает к берегу одноимённой реки. Такое соседство растянуто примерно на четыре километра. В летний период на всей этой дистанции там и тут появляются места несанкционированного купания. Поэтому работы у местных спасателей в избытке. На протяжении названной береговой линии до сего времени не появилось ни одного оборудованного места для купания жителей села.

По информации отдела по ЧС Курчумского района, нынче из-за засухи особенно часты степные пожары. С начала сезона их было зарегестрировано 25. В общей сложности выгорело 65 гектаров территорий.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район