Много проектов хороших и разных

Производство мяса птицы и растительного масла в Восточном Казахстане в рамках инвестиционных проектов в обрабатывающую промышленность наиболее наглядно отражают их востребованность, жизнеспособность, поскольку отвечают запросам потребительского рынка и населения региона.

Напомним, что по официальной информации первый проект уже реализован в Уланском районе, а второй находится в активной стадии реализации. К ним вернёмся чуть позже, а пока речь в целом о работе Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО в рамках инвестиционной политики.

– В целях привлечения инвестиций и устойчивого развития обрабатывающей промышленности принят Закон «О промышленной политике», в рамках которого в основу развития обрабатывающей промышленности взяты три направления, – говорит заместитель руководителя этого управления Марат Кабаков. – Во-первых: это системные меры (обеспечение сырьём, освоение новых месторождений, развитие промышленной инфраструктуры и создание пояса МСБ вокруг крупных предприятий). Во-вторых: это прямые меры стимулирования (финансирование, развитие кадрового потенциала). В-третьих: это реализация и мониторинг промышленно-индустриальных проектов.

По официальным данным, в ВКО объём инвестиций в основной капитал за девять месяцев 2023 года составил 412,9 млрд тенге, индекс физического объёма – 103,6 процента (январь–сентябрь 2022 года – 379,3 млрд тенге).

Вместе с тем, объём инвестиций в обрабатывающую промышленность за обозначенный период составил 58,4 млрд тенге, ИФО – 82,3 процента (январь–сентябрь 2022 года – 67,7 млрд тенге).

Отмечается, определённое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с тем, что в 2023 году отсутствуют крупные капиталоёмкие проекты, а также влияние оказывают объективные условия и процессы в мировой экономике.

Новые задачи

Между тем примета времени в том, что изменения в жизни, глобальной и региональной экономике происходят очень быстро, потому в Казахстане на самом высоком уровне предпринимаются меры превентивного характера.

– Для безусловного выполнения задачи, которую поставил Глава

Государства по формированию прочного промышленного каркаса страны, в области сформирован пул из 24 инвестиционных проектов на сумму 569 млрд тенге на период до 2028 года с созданием 4,1 тыс. постоянных рабочих мест, – говорит заместитель руководителя управления. – В целом проекты охватывают восемь основных отраслей промышленности региона.

В частности, по данным профильного ведомства, ситуация выглядит следующим образом:

– пищевая промышленность – девять проектов на общую сумму 179,4 млрд тенге;

– цветная металлургия – шесть проектов на 343,6 млрд тенге;

– машиностроение – два проекта на 14 млрд тенге;

– деревообработка – два проекта на 11,9 млрд тенге;

– стройиндустрия – один проект стоимостью 6,5 млрд тенге;

– химическая промышленность – один проект на 0,6 млрд тенге;

– сфера АПК – два проекта на 7,6 млрд тенге;

– горнодобывающая промышленность – один проект на пять млрд тенге.

Учитывая реальную структуру экономики Восточного Казахстана, вполне логично выглядят такие тенденции – в разрезе инвестиций самые капиталоёмкие проекты относятся к отрасли цветной металлургии. В цифрах их общая стоимость составляет 343,6 млрд тенге с созданием 1,4 тыс. рабочих мест, а это обеспечение занятости людей.

Статус проекта

Профильное ведомство делает акцент на том, что инвестиционные проекты в различных городах и районах области разделены по статусу их реализации. Это введённые, вводимые, реализуемые, прорабатываемые, перспективные, а также ключевые проекты из их числа. О каждом представители УПИИР могут рассказать отдельно.

– Введённым является один проект на сумму 30,5 млрд тенге, где создано 30 новых рабочих мест, – уточняет Марат Кабаков. – Это работа по расширению бройлерного производства на 31 тыс. тонн/год, проектной мощностью с 29 000 до 60 000 тонн куриного мяса в год, полностью выполненная на АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

По сообщению профильного ведомства, к вводимым до конца 2023 года относится проект ТОО «ALTAI MAI» на 15,4 млрд тенге с созданием десяти постоянных рабочих мест. Это строительство маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн/день по исходному сырью. В частности, проектная мощность по подсолнечнику – 500 тонн в сутки, рапсу – 400 тонн, рафинация и дезодорация масла – 100 тонн, фасовка – 120 тонн в сутки.

Статус реализуемых имеют три проекта на общую сумму 125,3 млрд тенге с созданием 1,8 тыс. рабочих мест.

К прорабатываемым относятся 11 проектов на 249,4 млрд тенге с созданием 1,6 тыс. рабочих мест;

Перспективный статус принадлежит сразу восьми проектам на 148,1 млрд тенге с созданием 587 постоянных рабочих мест.

Особый акцент

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО к числу ключевых относит соответствующие инвестиционные проекты в доминирующей на сегодня отрасли региона:

Строительство ГОК (добыча и переработка меди) на месторождении Кызылкаин TOO «East Smelting», объём инвестиций – 216,6 млрд тенге с созданием одной тысячи рабочих мест. Проектная мощность – 101 тыс. тонн катодной меди в год. Ввод в эксплуатацию – 2024 год. Строительство ГОК по добыче и переработке лития в ВКО (месторождения Ахметкино, Бакенное, Верхне-Баймурзинское, Медведка, Юбилейное) ТОО «Алатау Литий»/HMS Bergbau AG, объём инвестиций – 50 млрд тенге с созданием 103 рабочих мест. Проектная мощность – 1 095 тыс. тонн переработанной руды, сподуменовый концентрат – 25 тыс., карбонат лития – 4 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию – 2025 год.

Как сообщает профильное управление, вопросы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в обрабатывающую промышленность находятся в Восточном Казахстане под постоянным контролем.

– В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию девяти проектов на 238,2 млрд тенге с созданием 1 426 рабочих мест, – продолжает Марат Кабаков. – В 2025 году намечено завершение десяти проектов на 276,1 млрд тенге с созданием 2 385 рабочих мест. В 2026 году ожидается окончание работы по двум проектам на 7,6 млрд тенге с созданием 50 рабочих мест.

В перспективе планируется к реализации в 2028 году ещё один проект на 850 млн тенге с созданием 120 рабочих мест.

В заключение представитель профильного управления ВКО отметил, что реализация инвестиционных проектов ведётся планомерно, создаются новые рабочие места, оказывается всесторонняя поддержка инвесторам.

Таир Сапаргалиев