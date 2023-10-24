Много книг хороших и разных

В Восточном Казахстане в рамках проекта «Книжная серия «Абай әлемі» издано 95 книг.

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на пополнение и обновление фондов городских, районных и сельских библиотек. В этом году на приобретение новых книг направили 24 млн тенге. Кроме того, каждый год библиотеки области пополняются литературой, изданной в рамках проекта «Книжная серия «Абай әлемі».

– Проект реализуется по инициативе акимата области с целью развития культуры и литературы Восточного Казахстана, возрождения и популяризации произведений великих деятелей, известных поэтов, писателей и талантливой молодёжи родного края, как пример воспитания патриотизма и любви к родине, – сообщил руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.

Всего в рамках проекта издано 95 книг общим тиражом 65 889 экземпляров. В первой коллекции в свет вышли произведения Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердыулы. Также в неё вошли произведения Фёдора Достоевского, написанные в годы его жизни в Семее, и издание, посвящённое 130-летию первой ласточки национального театрального искусства – Амре Кашаубаева.

– В рамках этого проекта к 175-летнему юбилею Абая были изданы «Слова назидания» на трёх языках, пять томов абаеведения, четыре тома наследия учеников Абая, – проинформировал Нурболат Ахметжанов. – Кроме того, в течение шести лет в коллекцию «Абай әлемі» вошли книги известных мастеров слова нашего края. К тому же, изданы книги молодых писателей – М. Карта, А. Мещерякова и других авторов. Произведения около 20 молодых поэтов, уже признанных в нашем крае, дважды выходили в виде поэтических сборников.

По его словам, прошедший год был ознаменован 125-летием со дня рождения выдающегося писателя, драматурга и учёного Мухтара Ауэзова. Поэтому цикл книг 2022 года начался с повестей писателя «Қараш-қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Көксерек», а также его путевых заметок, которые ранее не всегда были доступны читателям. К столетнему юбилею народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова издан его известный роман «Аңыз бен ақиқат».

– Также в этом году исполнилось 80 лет со дня рождения писателя, драматурга, журналиста Оралхана Бокея и 105 лет со дня рождения героя-фронтовика, писателя и обладателя звания «Халық Қаhарманы» Касыма Кайсенова. Поэтому в коллекцию вошли сборники избранных драм О. Бокея и повести К. Кайсенова, – подчеркнул руководитель областного управления культуры. – Хочу отметить, что книги, изданные в рамках проекта «Книжная серия «Абай әлемі», пополнили фонды всех библиотек Восточно-Казахстанской области, а их цифровые копии доступны виртуальным пользователям из разных точек мира. Они представлены в краеведческой электронной библиотеке Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина и в Казахской национальной электронной библиотеке (КазНЭБ).

Отметим, в области функционируют 170 библиотек. Книжный фонд составляет 2 671 295 экземпляров, из них 13 093 изданий переведено в цифровой формат.

Наргиз Еркинбекова

Из архива редакции