Путешествие в маленькую страну

Именно так можно назвать очередной том, изданный в серии «Абай әлемі», посвящённой писателям Восточного Казахстана. Дело в том, что сочинения – миниатюры, рассказы, сказки и стихи восточноказахстанских писателей Владимира Нетисова, Александра Лухтанова и Евгения Титаева – посвящены детям и юношеству.

Яркие, сочные, наивные и волшебные, они описывают красоту родного края, его вечные ценности, уникальную природу, растительный и животный мир.

В Литературно-мемориальном музее Фёдора Достоевского один из авторов сборника, писатель и поэт Евгений Титаев, презентовал новый том известнейшей в Восточном Казахстане серии книг «Абай әлемі». Кстати, как рассказала супруга писателя, научный сотрудник музея Татьяна Титаева, литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского имеет к этой серии самое прямое отношение.

В 2018 году, когда серию впервые презентовали в музее Абая в Семее, среди первых томов была и книга, подготовленная сотрудниками семейского музея, – «Фёдор Достоевский: семипалатинский период», в которую вошли документы, воспоминания, фотографии и произведения, написанные автором, когда он жил в Семипалатинске во время своей продолжительной ссылки.

На сегодняшний день в серии издано уже 69 томов, в которых представлены произведения писателей и поэтов, живших и работавших в Восточном Казахстане.

В том, посвящённый творчеству Нетисова, Лухтанова и Титаева, вошли сказки, рассказы и миниатюры о природе. Всё это – результат наблюдений писателей, сделанных во время их многочисленных путешествий по родному краю. Поскольку каждый из авторов в той или иной степени имеет прямое отношение к краеведению.

Так, Владимир Нетисов, всю жизнь проработав художником-оформителем на Черемшанской птицефабрике, был известным натуралистом, фотографом, художником.

– Фотоаппарат, записная книжка и бинокль – вот его основные инструменты, без которых он не представлял своей жизни, – рассказывает о Нетисове Евгений Титаев. – Может быть, кому-то его язык покажется простеньким и наивным. Но это не значит, что Нетисов был неталантливым писателем. На земле есть острова Шпицберген и Маврикий, каждый из них хорош по-своему. Так же и с писателями. В этом-то и заключается прелесть литературы.

Заядлым путешественником по Восточному Казахстану был и Александр Лухтанов: фотохудожник, натуралист, учёный, краевед и писатель. Хотя тоже всю жизнь проработал маркшейдером на свинцово-цинковом комбинате в Алтае.

Он серьёзно занимался наукой и фотографией. Его снимки вошли в атласы «Птицы мира», изданные в Берлине, Лондоне и Праге. Фотографии Александра Лухтанова проиллюстрировали пятитомник «Птицы Казахстана» и двухтомник «Спортивная охота Казахстана». Кроме того, он много писал и, начиная с 1959 года, печатал свои рассказы и очерки в газетах и журналах России и Казахстана. Позже вышли и его книги.

А вот Евгений Титаев, журналист, поэт и писатель, в своём творчестве неизменно верен детям. Он пишет для своих маленьких читателей стихи и сказки, маленькие увлекательные рассказы и повести. Евгений Титаев – автор многожанровый. Его влекут рассказы, стихи, сказки, краеведение и такой редкий в наше время жанр, как драматургия. В 1997 году в театре имени Достоевского состоялась премьера его пьесы-сказки «Ветерок, давай дружить!». А в творческом дуэте с замечательным композитором и педагогом Габдулхаком Ахунжановым им было создано немало песен, в том числе и о родном крае.

Екатерина Гуляева

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Семей