Между Востоком и Западом 

Памятная табличка Абу Насра аль-Фараби появилась на улице с его именем в израильском городе Хайфа.

В этом году исполнилось 1150 лет со дня рождения мыслителя. Он родился и жил на территории современного Казахстана, широко известен своими трудами в области философии, медицины, комментариями к работам Аристотеля и Платона. Произведения аль-Фараби оказали огромное влияние на развитие философии как науки, многие известнейшие мыслители, в том числе еврейский философ Рамбам, называли его своим учителем. В Хайфе с 1960-х годов существует улица, носящая имя аль-Фараби, она находится на стыке еврейского и арабского кварталов. Именно там открыли мемориальную доску, посвященную учёному Востока.

Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Казахстана в Израиле. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Израиле Сатыбалды Буршаков, почётный консул Казахстана в Израиле Дэвид Люксембург, заместитель мэра г. Хайфа Лазар Каплан, представители дипломатического корпуса и научных кругов Израиля.

В мероприятии в онлайн-режиме участвовали представители академического сообщества из разных стран мира, в том числе ректор ведущего казахстанского вуза КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов. В приветственной речи Сатыбалды Буршаков отметил важную роль Казахстана в сохранении и продвижении наследия аль-Фараби. Большую лепту в это вносит академическое сообщество, развивая международное сотрудничество.

– Наш именитый соотечественник призывал к добродетели, чтобы люди помогали друг другу достигать счастья, – отметил посол Казахстана. – Улица имени аль-Фараби в одном из крупнейших городов Израиля является свидетельством признания его великого наследия и высокого уровня дружественных отношений между нашими странами.

В своём выступлении ректор академик КазНУ Галым Мутанов тепло поблагодарил организаторов мероприятия и подчеркнул, что 1150-летие аль-Фараби отмечается под эгидой ЮНЕСКО в мировом масштабе.

– Вдвойне приятно, что в этом историческом, одном из красивейших городов мира, израильском порту Хайфа есть улица аль-Фараби, – сказал ректор КазНУ. – Увековечивание имени великого мыслителя цивилизации в Израиле стало наглядным свидетельством и признанием того, что аль-Фараби по праву является культурным и духовным достоянием не только одного народа, но и всего человечества. Хотел бы отметить большую заслугу еврейских мыслителей, которые переводили труды аль-Фараби, что способствовало их распространению в Европе.

По словам председателя еврейского этнокультурного объединения ВКО Владимира Лебедева, это событие имеет огромное значение для укрепления взаимоотношений двух стран.

– Те члены этнообъединения, кому доводилось бывать на исторической Родине, могут с радостью отметить, что в Израиле многое знают о Казахстане и казахстанцах и, конечно же, об истории Великой степи, – сказал Владимир Лебедев. – Имя аль-Фараби – это символ мудрости, энциклопедических знаний, полиязычия.

Возврат европейских мыслителей к идеям античности через трактаты аль-Фараби способствовал возникновению в Европе Ренессанса – эпохи Возрождения. Поэтому творческое наследие аль-Фараби стало связующим духовным мостом между Востоком и Западом, символизируя собой сближение и взаимопонимание культур.

Ева Ким

Из открытых источников