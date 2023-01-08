Место клёвое и безопасное

Как определить на водоёмах безопасные участки для зимней рыбалки?

Как отмечают сотрудники ДЧС ВКО, главное правило для рыбаков в зимний период – выходить на лёд только при его толщине не менее 10 сантиметров, а на легковом автомобиле – при толщине льда не менее 30 см.

– Водоёмы порой замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра заливах, а затем уже на середине, – поясняет начальник Управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков. – На одном и том же водоёме при одинаковой толщине льда разные участки могут обладать различной прочностью и грузоподъёмностью. Пока его поверхность не покроется прочным льдом, он представляет угрозу для человека. К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители подлёдной рыбалки и все желающие сократить по льду автомобильный и дорожный маршруты.

Как можно визуально определить опасные места замёрзшего водоёма? Как поясняют спасатели ДЧС ВКО, такие участки обычно покрыты толстым слоем снега, на них есть выступающие на поверхность кусты или сухая трава. Зачастую это область с быстрым течением и родниками. Также опасно рыбачить зимой в местах впадения ручьёв и сточных вод. Поэтому любителям зимней рыбалки следует быть не только внимательными, но и осторожными.

Сотрудники ДЧС ВКО подчёркивают, выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен, даже суровой зимой. Водоём – не автотрасса, он не предназначен для движения автомобилей. Двигаться по льду на автотранспорте можно только по специально оборудованным переправам.

Что делать, если вы провалились под лёд? Главное – не паниковать, рекомендуют спасатели. Важно не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Успокоившись, нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

Затем попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросьте одну, а потом и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

Если же под лёд провалился кто-то другой, то при оказании помощи пострадавшему, важно помнить, что к месту пролома во льду подходить нельзя! Нужно аккуратно ползти к полынье на животе, иначе можно тоже провалиться.

В целом, по сообщению пресс-службы ДЧС ВКО, в регионе в целях обеспечения безопасности на льду спасатели ведомства совместно с волонтёрами и полицейскими провели 486 патрулирований и 355 инструктажей, распространили 4522 агитационных памятки. Кроме того, на водоёмах установлено 18 предупреждающих и запрещающих знаков. Действует официальная ледовая автопереправа (Курчумский район переправа Кызыл ту).

Насима Халелова

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ВКО