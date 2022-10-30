Места хватит всем!

В День Республики в посёлке Глубокое прибавилось счастливых новосёлов.

В Глубоковском районе вопросу обеспечения жильём многодетных семей уделяется первостепенное внимание. Немаловажную роль в этом играет региональная программа «Одноэтажный Восток».

В честь знаменательного события – Дня Республики – в торжественной обстановке десять многодетных семей получили ключи от новых домов, возведённых в рамках этой программы.

Счастливых новосёлов поздравил аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов, пожелав им долгой и счастливой семейной жизни, а их детям – вырасти достойными гражданами своей страны.

На выкуп десяти двухквартирных домов из областного бюджета было выделено 170 миллионов тенге. Строительство в рамках жилищной программы продолжается.

К новоселью с нетерпением готовится многодетная семья Махтиевых.

– Наблюдали за строительством нашего будущего дома буквально с первого дня, – рассказывает хозяйка большого семейства Меруерт Жанатовна. – Планировка, отделка, просторный двор – всё нас порадовало. Приобрести новое жильё самим было не под силу. Благодаря господдержке теперь мыбудем жить в родном посёлке в новом доме. Спасибо всем, кто причастен к улучшению наших жилищных условий.

Новосёлов переполняли чувства радости и восторга, многие не могли сдержать слёз счастья. Каждый выразил слова глубокой признательности руководству страны, региона и района за то, что им преподнесён такой значимый подарок – дом, где всем хватит места.

Также в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики, государственными наградами были отмечены жители района, внёсшие неоценимый вклад в процветание родного края и Казахстана. Среди них – Ерик Кумаров, Сергей Сомов, Пётр Грохотов, Алинур Султангазин, Алмагуль Рахимжанова, Гульназ Кадесова.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район