Медицинский туризм в ВКО: от планов к воплощению

Центр ядерной медицины и онкологии готовится к запуску второго этапа. Уже в июне ожидается открытие первого в Казахстане отделения радионуклидной терапии.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в Семей проверил работу уникального медицинского комплекса, который в ближайшее время станет центром радионуклидной диагностики, где будут на ранних стадиях выявлять новообразования.

Кроме того, идёт инсталляция оборудования для ПЭТ-диагностики с циклотронным комплексом, который будет производить радиофармпрепарат 18F фтордезоксиглюкоза. К слову, циклотрон, который установлен в центре самой современной модели, по счету 41 в мире и единственный в Казахстане. Об этом глава региона сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

В отделении радиоизотопной диагностики, которое открыли в апреле, уже прошли обследование 60 пациентов на аппаратах ОФЭКТ/КТ Symbia T16. Эти исследования позволяют оценить функцию и структуру органов и тканей, что помогает выбрать эффективный метод лечения.

– Всем известно, что причиной несвоевременного запуска Центра была неправильно построенная система ЖРО. Благодаря компетентным специалистам сейчас мы имеем единственную, отвечающую всем требованиям радиационной безопасности, систему хранения сбросов жидких радиоактивных отходов. Новая система полностью автоматизирована, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Особого внимания заслуживает тот факт, что за последние годы 80 сотрудников Центра прошли стажировку в 20 странах мира. В этом году ещё ряд специалистов будет направлен на обучение, которое продлится около полугода.

– Это большое счастье, что такой центр теперь будет у нас в области и не придётся больше выезжать куда-то за границу, что было очень затратно и требовало много времени. Мы привозили сюда на лечение сына, и хочется сказать, что у нас ничем не хуже, чем за рубежом: и медперсонал, которому доверяешь, и прекрасное новое оборудование, – говорит мама одного из пациентов Центра Алма Тулегенова. – Спасибо хочется сказать медперсоналу за качественный уход за пациентами, это действительно важно. В целом, медицина в регионе заметно развивается, не стоит на месте, что не может не радовать.

В ходе поездки глава региона посетил и новый Реабилитационный центр с новейшим инновационным оборудованием на базе частной компании «In Vitro+».

– Был восхищён таким уровнем, – написал Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях. – Многие тренажёры и аппараты Центра единичны по Казахстану. Например, беговая дорожка H/P/COSMOS – всего одна на всю страну и находится она здесь. А аппарат VACUMED используется в NASA для восстановления после космических полётов. Таких у нас всего три.

В центре имеется ультрасовременное оборудование, например, RIMEC, TECHNOGYM и TecnoBody, а главное, предусмотрена индивидуальная терапия для каждого клиента, который имеет персональный ключ и может автоматически заниматься на всех тренажёрах. Причём лечение здесь проходят не только жители ВКО, но и соотечественники из других регионов страны.

Наргиза Омарканова

Фото пресс-службы акима ВКО

Семей