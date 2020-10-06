Масштабные стройки  

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл селекторное совещание с акимами городов и районов по вопросам жилищного строительства.

В области ведётся активная работа по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, а именно по обеспечению их жильем. В регионе на текущий момент идёт строительство 209 двухквартирных жилых домов общей площадью 37,5 тысячи кв. м за счет частных застройщиков с последующим выкупом для многодетных семей.

– Для этой категории граждан на сегодняшний день сдано в эксплуатацию 78 жилых домов на 144 квартиры с общей площадью на 12,7 тысячи кв. м, – отметил Даниал Ахметов. – К слову, в Зайсанском районе уже введены в эксплуатацию восемь домов для многодетных семей, к первому декабря построят дополнительно ещё восемь домов. В следующем году продолжится строительство ещё 50 домов. В Абайском районе ведётся строительство 13 домов, оно тоже завершится к концу ноября.

Стоит отметить, что в 2019 году 563 многодетные семьи уже заселились в новые дома. До конца этого года 1047 семей будут обеспечены жильём. С начала этого года 379 семей получили ключи от своих домов. В целом до конца года планируется обеспечить жильём 668 малообеспеченных и многодетных семей. В настоящее время в крупных городах региона получат жилплощадь свыше 400 семей, в районах – более 500.

Пресс-служба акима ВКО