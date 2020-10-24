Маска, антисептик и дистанция 

В регионе продолжаются рейды мониторинговых групп на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах.

Специалисты территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг ежедневно проводят мониторинг объектов торговли, мест общественного питания и торговых центров. В рамках подготовки к возможной второй волне COVID-19 усилена профилактическая работа среди населения области.

– Составлен обновлённый график работы мониторинговых групп, в состав которых вошли представители общественности, правоохранительных и государственных органов, – сказала пресс-секретарь Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Баглан Тауанова. – На сегодняшний день по области проведено 493 рейда, охвачен 6081 объект, в том числе 78 – в общественном транспорте и пунктах дезинфекции транспорта. По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических требований по ст. 425 ч.1 КоАП РК наложены штрафы.

Тем не менее, итоги проведённых рейдов свидетельствуют, что и ответственных предпринимателей, строго соблюдающих все предписания, тоже немало.

– Наш персонал соблюдает все меры предосторожности. Носим маски, перчатки. Все защитные и дезсредства всегда имеются в запасе, – сообщила заведующая магазином ТОО «Орталық» Алия Азмахунова. – В период пандемии необходим усиленный дезинфекционный режим, применяем дезинфицирующие средства согласно инструкции каждые два часа. Следим, чтобы дезковрики на входе в здание были влажными всё время, пока магазин открыт.

При входе в этот магазин члены мониторинговой группы также отметили наличие антисептика, санитайзеров, бесконтактных термометров. К сожалению, таковых не нашлось в соседнем кафе. Там также не соблюдалась социальная дистанция, дезковрики были сухими, отсутствовала специальная разметка, что в условиях угрозы распространения КВИ – повод для беспокойства.

– Согласно алгоритму, сотрудник местной полицейской службы зафиксировал выявленные нарушения на фото и видео, составил соответствующий протокол и направил его в СЭС, – отметил заместитель руководителя отдела предпринимательства акимата Усть-Каменогорска Олжас Кудайбергенов. – Хочу обратить внимание физических и юридических лиц, что несоблюдение установленных санитарных требований предусматривает ответственность по ч. 1 ст. 425 КоАП РК в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 83 340 тенге, – для физических лиц, для субъектов малого предпринимательства – 230 МРП, или 638 940 тенге, среднего – 310 МРП, или 861 180 тенге, крупного предпринимательства – 1600 МРП, или 4 444 800 тенге.

Ещё два пункта в маршруте мониторинговой группы – расположенные по соседству салоны красоты, кардинально отличающиеся друг от друга подходом к выполнению требований санитарного режима.

– Сейчас нет второстепенных моментов, всё имеет значение, – добавила пресс-секретарь департамента. – Даже такой нюанс, как работа консультантов без перчаток, уже считается упущением. От сознательности каждого из нас зависит общая эпидемиологическая обстановка в целом. При этом у нас нет цели наказать предпринимателей. Но если мы не видим ни санитайзеров, ни графиков уборки, и, несмотря на то, что все рекомендации из постановления главного санврача области находятся в открытом доступе, их не соблюдают, даже маски надевают в момент осуществляющегося мониторинга, то, конечно, без штрафов не обойтись.

Члены мониторинговой группы ещё раз напомнили предпринимателям, что сейчас главная задача – обеспечение соблюдения субъектами действующих карантинных и ограничительных правил, а также мер профилактики коронавирусной инфекции физическими лицами. Только полное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм позволит избежать распространения коронавирусной инфекции.

– Мы обращаемся ко всем восточноказахстанцам с просьбой соблюдать все требования действующих санитарных правил и постановлений Главного государственного санитарного врача РК, а также нашей области, – добавила пресс-секретарь. – Население в обязательном порядке должно соблюдать установленные ограничения, в том числе социальное дистанцирование и масочный режим. Категорически нельзя организовывать и проводить массовые мероприятия с большим скоплением людей.

Елена Пашке

Ануар Тюлюбаев