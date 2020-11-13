Любители «махорки» 

У жителя района Алтай полицейские изъяли более трёх килограммов запрещённого вещества.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно с коллегами из отдела полиции района Алтай задержали мужчину. Как выяснилось, у него в доме хранились наркотики.

– В ходе обыска дома подозреваемого было изъято более трёх килограммов марихуаны, которую он хранил с целью личного употребления, – сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса РК.

Напомним, недавно более 30 доз марихуаны было обнаружено ещё у одного жителя Алтая, в отношении которого также ведётся досудебное расследование.

Дарья Рокотова

Район Алтай