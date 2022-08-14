Любить – значит нести ответственность

В ВКО со следующего года начнётся учёт всех домашних животных и строительство для них приютов и пунктов временного содержания.

О реализации в регионе Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными» рассказал руководитель отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мелис Кайнулдаев.

Он отметил, что на текущей год на эти цели было выделено 150 миллионов тенге. С начала года по 1 марта отловлено и уничтожено 10488 голов бродячих животных на сумму около 37 млн тенге. Остаток финансовых средств составил свыше 113 млн тенге.

До вступления в силу нового закона бродячие собаки и кошки отлавливались и уничтожались. Однако теперь законодательно запрещено умерщвление домашних животных и предусматривается их временное содержание, проведение идентификации, вакцинации, стерилизации и выпуск в естественную среду обитания.

– Поэтому оставшиеся выделенные средства, более 113 млн тенге, по программе «Отлов и уничтожение» будут перераспределены на реализацию мероприятий по отлову, временному содержанию, идентификации, вакцинации и стерилизации отловленных животных, – проинформировал Мелис Кайнулдаев. – На сегодняшний день разработаны Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных на территории Восточно-Казахстанской области и будут представлены в областной маслихат на утверждение.

По его словам, теперь физическое устранение бродячих собак осуществляется только в исключительных случаях. К примеру, после известной трагедии в микрорайоне Лесхоз областного центра, когда погиб ребёнок, на этом участке было ликвидировано порядка 80 бродячих собак. Их большое количество в том районе обусловлено тем, что недалеко находятся свалка и дачи. Летом на дачах несознательные граждане заводят собак, а после окончания сезона оставляют их на произвол судьбы.

Уже установлены клетки для временного содержания бродячих животных, в районах проводится работа по размещению пунктов временного содержания. Например, на сегоднящний день в Тарбагатайском районе и Риддере созданы пункты временного содержания. Мероприятия будут проводиться согласно алгоритму действий местных исполнительных органов, утверждённому Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Даны поручения местным исполнительным органам районов, городов о разработке проектно-сметной документации для строительства приютов и пунктов временного содержания животных. Кроме того, рассматриваются вопросы выделения дополнительных бюджетных средств на эти цели.

Также в соответствии с правилами учёт всех домашних животных будет организован с 1 сентября 2023 года. На сегодняшний день в области с начала года было отловлено 16 380 собак и 1017 кошек.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой