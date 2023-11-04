Лови сигнал из Космоса

В ближайшие несколько лет в регионе прогнозируют настоящий цифровой бум: доступ к Интернету появится во всех населённых пунктах, рес-публиканские и основные областные дороги охватят качественной сотовой и Интернет-связью, а некоторые сельские школы даже подключат к спутниковому Интернету Starlink.

Развитие цифровых технологий открывает большой спектр возможностей. Они затрагивают все сферы нашей жизни: от автоматизации рабочих процессов до изобретений, которые помогают сделать жизнь комфортнее.

Согласно методике расчёта Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Восточно-Казахстанская область занимает первое место среди других регионов страны по реализации цифровых проектов. За несколько лет здесь внедрены современные цифровые решения, которые позволили повысить качество жизни жителей области.

К примеру, благодаря установке интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий, повысить раскрываемость административных и уголовных правонарушений.

Важно отметить, что работа по развитию отрасли телекоммуникаций проводится не только в областном центре, но и в сельской местности. На сегодняшний день 172 населённых пункта из 363 обеспечены мобильным широкополосным доступом к сети Интернет. Только в этом году список пополнили ещё 20 населённых пунктов. В их числе – отдалённые сёла Асусай Тарбагатайского района и Аксу Катон-Карагайского района.

– Также проводится работа по подключению жителей области к волоконно-оптическим линиям связи, – отметил руководитель Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области Серикхан Нуртазин. – 19-й, 20-й и 21-й микрорайоны Усть-Каменогорска обеспечены фиксированным Интернетом, следующий – 25-й микрорайон. Уже ведутся переговоры с малыми операторами связи.

В Шемонаихинском районе в этом году запустили пилотный проект «Интернет в сельской местности». В его рамках создана инфраструктура волоконно-оптической линии связи с тарифами ниже рыночных со скоростью от 15 Мбит/c до 300 Мбит/c.

Подключать жителей начали ещё с конца июня. Сегодня услугами качественного Интернета пользуются 247 шемонаихинцев. Также планируется развитие в посёлке Усть-Таловка, сёлах Выдриха и Верх-Уба. Параллельно ведутся проектные работы в населённых пунктах Катон-Карагай и Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Запустить сеть планируется в конце этого года.

По словам Серикхана Нуртазина, полностью все населённые пункты будут поэтапно обеспечены Интернетом до 2027 года.

Как было отмечено, качественная сотовая и Интернет-связь появится на республиканских и основных областных автомобильных дорогах. Уже разработан национальный проект «Доступный интернет», который предполагает три этапа реализации. На первом волоконно-оптические линии связи доведут до государственных учреждений со скоростью не менее 100 Мбит/с. В проект вошли 218 населённых пунктов региона.

Второй этап предполагает подключение домохозяйств. На третьем – подключат автодороги.

– В министерство уже направлены координаты для установки 30 антенно-мачтовых сооружений в Восточно-Казахстанской области, которые обеспечат дороги республиканского значения Интернетом, – пояснил Серикхан Нуртазин. – В 2024 году планируется построить девять антенно-мачтовых сооружений вдоль автодорог, в 2025 году – 21.

Планируется, что высокоскоростной Интернет появится и в школах, расположенных в сельской местности. Как сообщил на форуме Digital Bridge министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, две тысячи общеобразовательных учреждений, которые находятся в отдалённых населённых пунктах, хотят подключить к спутниковому интернету Starlink. Уже есть договорённости с компанией.

В Восточном Казахстане предварительно предполагается подключить 172 школы. Пока подробной информации по этому вопросу нет, поскольку работа только началась.

Татьяна Кравченко

Коллаж Анны Ерёминой