Льготный проезд в автобусах Семея сохранится

Напомним, на официальном аккаунте автобусного парка ТОО «Semey Bus» появилась информация о том, что с 24 мая ТОО «Semey Bus» прекращает действие льготных и социальных транспортных карт в автобусах автопарка. «Данное решение было принято в связи с расторжением акиматом договора на возмещение убытков», – прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Естественно, это сообщение вызвало бурю негодования у горожан. Так как льготные транспортные карты действуют в автобусах «зелёного» автопарка всего два месяца.

В четверг отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея разместил информацию на своем официальном аккаунте в Instagram: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей» (далее – Отдел) как уполномоченный орган, организующий и отвечающий за перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает, что согласно постановлению акимата города Семей от 4 февраля 2021 года № 244 и решению маслихата города Семей от 1 февраля 2021 года № 3/17-VII «О льготном проезде отдельных категорий граждан города Семей для проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси)», бесплатный проезд предоставляется:

1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

2) инвалидам по зрению І группы с сопровождающим;

3) инвалидам по зрению ІІ группы;

4) пенсионерам, получающим минимальную пенсию;

5) инвалидам І группы;

6) инвалидам ІІ группы;

— с оплатой 50 % от тарифа:

7) пенсионерам старше 70 лет.

Все действующие льготы на проезд сохраняются и будут действовать в соответствии с вышеперечисленным постановлением акимата и решением маслихата города.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей