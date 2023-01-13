Льготные кредиты для молодёжи

Говорят, что молодые люди в Казахстане могут получить кредит на открытие собственного дела. Так ли это и куда нужно обращаться?

Оксана Завьялова, Риддер

В целях реализации поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК утверждены правила льготного микрокредитования для молодых людей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, вступившие в силу с 1 января 2023 года.

Правилами предусмотрено предоставление на конкурсной основе микрокредитов для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность либо занимающихся предпринимательством.

Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 процента годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредитования.

О начале приёма заявок на получение микрокредита и адреса офисов, куда можно обращаться, будет сообщено дополнительно.