Летние каникулы с пользой

Позади остались учебные будни. Для большинства родителей вновь актуален вопрос: как организовать летний отдых для ребёнка?

После последнего звонка расслабиться школьникам не сразу удастся. Со вчерашнего дня в общеобразовательных школах начали работать летние школы. Желающие ученики могут восполнить пробелы в своих знаниях, допущенные в период дистанционного формата обучения. Зачисление в летнюю школу проводится бесплатно по заявлению родителей. В настоящий момент поступило свыше 68,5 тысячи заявлений. Летняя школа будет функционировать три недели, до 19 июня.

О том, как будет организован летний отдых и занятость детей на каникулах, рассказала на онлайн-пресс-конференции руководитель областного Управления образования Сайрангуль Жумадилова.

По её словам, в этом году на организацию летнего отдыха детей выделено 220 млн тенге, из них 194 млн тенге – на приобретение путёвок для детей из социально уязвимых категорий и 26 млн тенге на обеспечение неснижаемого запаса дезинфицирующих средств и масок.

– Летним отдыхом и оздоровлением мы планируем охватить свыше 183 тысяч школьников, или 99 процентов от общего количества. В приоритете, конечно же, дети из социально уязвимых категорий. Все они побывают в лагерях, – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Детей в этом году будут ждать 990 лагерей, в том числе 35 загородных, 475 пришкольных и 480 профильных площадок в организациях дополнительного образования, дворовых клубах, где будут работать кружки и секции.

В данной работе активно задействовано около трёх тысяч педагогов, в том числе свыше 855 воспитателей, 880 вожатых, 1250 педагогов дополнительного образования и 546 медицинских работников, а также педагогические отряды из числа обучающихся колледжей и студентов вузов области.

– Летний отдых будет организован со строгим соблюдением санитарных, противоэпидемиологических норм. В соответствии с алгоритмом деятельности детских лагерей наполняемость групп будет составлять 50 процентов от проектной мощности, – отметила руководитель управления образования.

Примечательно, что в загородных лагерях будет организован одномоментный заезд и выезд работников и детей, с перерывом между сменами не менее двух дней для проведения дезинфекции. При этом для отдыха и работы в загородных лагерях потребуется наличие отрицательного ПЦР-анализа на коронавирус. В пришкольных лагерях ПЦР-тестирование не требуется.

В зависимости от эпидемиологической ситуации будет продолжена работа внешкольных организаций образования, в том числе 14 дворцов школьников, 39 детских школ искусств, 7 станций юных техников и натуралистов, 58 дворовых подростковых клубов.

В пришкольных лагерях детей ожидает большая культурная программа. К примеру, Восточно-Казахстанский музей искусств предлагает пройти познавательно-игровую программу «Вокруг света за 45 минут», поучаствовать в игровой программе «Лесные забавы» и даже снять кино в ходе сюжетно-ролевой игры.

В летний период для учащихся школ Усть-Каменогорска на Станции юных техников планируется развлекательная программа «Летний калейдоскоп».

Как сообщила заместитель директора Станции юных техников Раушан Пушанова, программа включает в себя работу в творческих мастерских «Хобби для всех», где педагоги станции для детей из пришкольных лагерей проведут мастер-классы по бумагопластике, авиамоделированию, 3D-моделированию, робототехнике, STEM-моделированию.

– Сейчас у нас идёт запись на мастер-классы. С 31 мая по 11 июня начнутся занятия. Ребёнок с любым уровнем подготовки может справиться с выполнением предложенных работ, – сообщила Раушан Советовна. – Например, дети смогут изготовить самолёт «Ласточка» из пенопласта, модель автобуса из картона. На 3D-моделировании ребята будут создавать трёхмерные модели в SketchUp.

В ходе мастер-классов по робототехнике дети создадут алгоритмы движения с использованием блоков для программирования. В декоративно-прикладном творчестве ребят ожидают различные поделки из бумаги – изготовление бонбоньерки, аппликации «Речной рак» из плотной бумаги, поделки «Мышонок». А после творческих мастерских ребятам покажут любимые мультфильмы на большом экране.

Кроме того, по словам Раушан Пушановой, в рамках программы организации туристской деятельности школьников будут проводиться активные однодневные, многодневные походы и экспедиции.

– В походах ребята познакомятся с красотами родного края, увидят разнообразие животного и растительного мира, покажут все свои знания, которые получили на занятиях в течение учебного года. Самостоятельно будут прокладывать маршруты, ориентироваться на местности, – сообщили в Станции юных техников.

В геологических экспедициях будут изучать строение участка, описывать и определять горные породы и минералы, а также палеонтологические находки. Познакомятся с геологическими памятниками природы, с проявлениями полезных ископаемых Восточного Казахстана.

Праздничная программа в Международный день защиты детей пройдёт в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Весь день будет работать интерактивная выставка «Летнее чтение – вот это приключение». Также ребята смогут принять участие в различных викторинах, квестах, игре в шахматы и тоғызқұмалақ, смастерить поделки на станции рукоделия и нарисовать на асфальте рисунки на тему счастливого детства.

Кроме того, библиотека ждёт детей на праздничные мероприятия в день рождения Александра Пушкина, 6 июня. Ребят приглашают принять участие в онлайн-викторине на знание значений устаревших слов из произведений Пушкина, поучаствовать в конкурсе «Поэтический микрофон» и прочитать произведения выдающегося писателя на языках народов мира, сыграть в квест по сказкам, написать поздравление Александру Сергеевичу.

Также по словам Сайрангуль Жумадиловой, для школьников будут организованы экспедиции и туристические маршруты. А в онлайн-режиме 160 тысяч школьников и студентов смогут посетить исторический комплекс Жидебай-Борили, Акшокы, музеи Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «Ұлы Абай жолымен».

– Параллельно с пришкольными и загородными лагерями планируется проведение летнего отдыха детей в онлайн-формате с использованием интернет-платформ и социальных сетей. Впервые данный формат был использован в 2020 году и функционировал в течение учебного года на осенних, зимних и весенних каникулах и получил положительные отзывы среди детей и родителей, а также МОН РК, – отметила руководитель управления образования.

В социальных сетях создан аккаунт «Online-Каникулы» для всех желающих. В программу включены ежедневные кружковые занятия с преподавателями дополнительного образования, мастер-классы, творческие конкурсы, виртуальные экскурсии и туры по музеям, чтение книг.

Уже в августе стартует подготовка одарённых школьников к интеллектуальным олимпиадам. На базе лагеря «Дарын» начнёт работу Школа олимпийского резерва. Ведущие педагоги и учёные вузов в течение двух недель будут готовить интеллектуальную сборную области к участию в олимпиадах областного, республиканского и международного уровня.

Отметим, что перед летними каникулами во всех организациях образования проведены родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности детей на водоёмах, соблюдения санитарно-эпидемиологических и пожарно-технических требований и правил дорожного движения.

– Совместно с ДЧС мы провели семинар с руководителями отделов образования, директорами летних загородных лагерей по вопросам соблюдения правил безопасности на воде. Прорабатывается вопрос по обеспечению охраны каждого объекта отдыха детей специализированными охранными агентствами, – сообщила Сайрангуль Жумадилова.

Во всех лагерях будет проведена работа по дератизации, дезинсекции, очистке, промывке и дезинфекции объектов водоснабжения, противоклещевые мероприятия с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения и разрешительных документов для открытия лагерей.

Дарья Антон

Фото из открытых источников