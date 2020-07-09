Лекарства есть

На особом контроле в регионе наличие жаропонижающих лекарственных препаратов и ценовая политика в аптеках.

Вопросы по обеспечению стационаров необходимым оборудованием и лекарствами обсудили в ходе совещания с участием акима области

Даниала Ахметова и главных врачей медицинских учреждений.

– В настоящее время в инфекционных и провизорных стационарах региона есть 154842 жаропонижающих, 28442 противовирусных препарата, а также 313518 антибиотиков. Лица, которые утверждают, что в больницах нет лекарств, заведомо распространяют ложную информацию. Этих медикаментов достаточно для оказания помощи при полной загруженности коек в стационарах в течение одного месяца, – написал Даниал Ахметов на своей странице в Facebook.

Во время совещания глава региона дал поручение акимам городов и районов опубликовать данные по наличию лекарств в больничных учреждениях. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается поставка новых партий дополнительного объема

лекарств.

Кроме того, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в области организованы мониторинговые группы, которые проводят рейды по аптекам. В их состав вошли представители местных исполнительных и правоохранительных органов, журналисты.

Результаты рейдов по аптекам Усть-Каменогорска и Семея показали наличие востребованных препаратов и доступность цен. В нескольких аптеках отсутствуют «Парацетамол» и «Ацетилсалициловая кислота», однако есть «Терафлю» и другие жаропонижающие препараты. Также члены мониторинговых групп обратили внимание на отсутствие очередей.

Стоит отметить, в одни руки аптекари отпускают от трех до пяти наименований лекарств. В целях недопущения дефицита лекарственных средств акимат Усть-Каменогорска 3 июля заключил меморандум с крупнейшими аптеками по ограничению отпуска безрецептурных жаропонижающих препаратов. В одни руки выдается не более двух упаковок «Парацетамола» и «Ацетилсалициловой кислоты», так как именно такое количество составляет полный курс лечения при простудных заболеваниях. Вопрос заключения меморандумов прорабатывается в Семее и районах области.

Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Тем временем некоторые жители области занимаются перепродажей препаратов по завышенной цене. Так, сотрудниками полиции ВКО был задержан 45-летний житель Усть-Каменогорска, незаконно реализовавший лекарственные средства на дому.

По словам подозреваемого, жаропонижающие препараты и антибиотики – «Парацетамол», «Антигриппин», «Ацетилсалициловая кислота», «Назоферон» и «Генферон», он приобрел в разных аптеках города на полмиллиона тенге, после реализовывал по цене, в пять раз превышающей реальную стоимость. При осмотре места жительства подозреваемого полицейскими обнаружены медицинские препараты и изъяты денежные средства.

– Если «Парацетамол» был куплен им по 100 тенге, реализовывал он уже по 500 тенге, антибиотики подозреваемый продавал в разы дороже, – пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Кроме того, пресечен еще один факт незаконной торговли лекарственными препаратами в Риддере. Местный житель занимался реализацией медикаментов на дому по завышенной цене.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции ВКО, по всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. Также ведомство призывает жителей региона, столкнувшихся с незаконной реализацией лекарственных средств, сообщать об этом на канал 102 или в ближайший отдел полиции.

Гульжан Естаева